Китай впервые за 14 лет ослабляет монетарную политику

Лидеры Китая впервые за 14 лет изменили свою позицию по поводу денежно-кредитной политики, которая привела к повышению цен на акции и облигации. Инвесторы считают, что отношение политиков к экономической ситуации стало более серьезным. Об этом пишет Financial Times.

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Что предлагает правительство Китая

В заявлении правительства говорится, что в следующем году партия "должна вводить более проактивную фискальную политику и умеренно мягкую монетарную политику".

Также властям необходимо повысить эффективность инвестиций и расширить внутренний спрос по всем направлениям. Чиновники пообещали "стабилизировать рынки недвижимости и акций".

Смена позиции 9 декабря 2024 года была воспринята инвесторами как признак того, что руководство относится к экономическим проблемам Китая более серьезно.

После обнародования планов правительства Гонконгский фондовый индекс Hang Seng Китай Enterprises поднялся на 3,14 процента.

Что известно о монетарной политике Китая

Последний раз Китай занял "умеренно мягкую" позицию в конце 2008 года после глобального финансового кризиса и прекратил ее в конце 2010 года.

Китайская экономика несколько месяцев испытывала дефляционное давление из-за спада на рынке недвижимости, что заставило правительство объявить монетарное стимулирование в сентябре и фискальные мероприятия в ноябре, в частности, направленные на решение проблем с долгами местных органов власти.

Индекс потребительских цен в Китае вырос на 0,2 процента в годовом исчислении, что является самым низким показателем за пять месяцев и ниже результатов опроса аналитиков Reuters, прогнозировавших рост на 0,5 процента. В месячном исчислении с октября по ноябрь цены упали на 0,6%.

Индекс цен производителей Китая, измеряющий цены на товары, продаваемые китайскими производителями, снизился на 2,5% в годовом измерении, что лучше прогнозов аналитиков, ожидавших падения на 2,8%, и падения на 2,9% в октябре .

В ноябре экономика Китая попала в зону дефляции, что усилило давление на чиновников Коммунистической партии, требуя от них принять дополнительные меры по стимулированию потребительского спроса.

Отмечается, что доходность 10-летних облигаций Китая достигла рекордно низкого уровня в 1,92 процента и меняется обратно к ценам.

Какие были стимулирующие мероприятия Пекина

За последние несколько месяцев стимулирующие меры Пекина включали монетарные меры по поддержке фондового рынка, снижению процентных ставок для собственников ипотечных кредитов и ослаблению ограничений на покупку жилья.

Центральное правительство также объявило план обмена долгов на сумму 10 триллионов юаней (1,4 триллиона долларов), целью которого является помочь местным органам власти погасить задолженность по заработной плате и платежам поставщикам.

Однако все больше экономистов и экспертов в Китае призывают принять дополнительные меры для стимулирования расходов домохозяйств, выходя за пределы существующих государственных программ, ориентированных на субсидии для потребителей на обновление бытовой техники или приобретение новых транспортных средств.

Delo.ua сообщало, что международные инвесторы уходят из Китая, поскольку опасаются, что впоследствии в отношении этой страны могут быть введены такие же санкции, как и против России.