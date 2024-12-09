Китай вперше за 14 років послаблює монетарну політику

Лідери Китаю вперше за 14 років змінили свою позицію щодо грошово-кредитної політики, що призвела до підвищення цін на акції та облігації. Інвестори вважають, що відношення політиків до економічної ситуації стало більш серйозним. Про це пише Financial Times.

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Що пропонує уряд Китаю

У заяві уряду йдеться, що наступного року партія "повинна запроваджувати більш проактивну фіскальну політику та помірно м’яку монетарну політику".

Також владі необхідно підвищити ефективність інвестицій і розширити внутрішній попит у всіх напрямках. Посадовці пообіцяли "стабілізувати ринки нерухомості та акцій".

Зміна позиції 9 грудня 2024 року була сприйнята інвесторами як ознака того, що керівництво ставиться до економічних проблем Китаю більш серйозно.

Після оприлюднення планів уряду Гонконгський фондовий індекс Hang Seng China Enterprises піднявся на 3,14 відсотка.

Що відомо про монетарну політику Китая

Востаннє Китай зайняв "помірно м’яку" позицію наприкінці 2008 року після глобальної фінансової кризи та припинив її наприкінці 2010 року.

Китайська економіка кілька місяців зазнавала дефляційного тиску через спад на ринку нерухомості, що змусило уряд оголосити монетарне стимулювання у вересні та фіскальні заходи в листопаді, зокрема спрямовані на вирішення проблем з боргами місцевих органів влади.

Індекс споживчих цін у Китаї зріс на 0,2 відсотка в річному вимірі, що є найнижчим показником за п’ять місяців і нижче результатів опитування аналітиків Reuters, які прогнозували зростання на 0,5 відсотка. У місячному обчисленні з жовтня по листопад ціни впали на 0,6%.

Індекс цін виробників Китаю, який вимірює ціни на товари, що продаються китайськими виробниками, знизився на 2,5% в річному вимірі, що краще за прогнози аналітиків, які очікували падіння на 2,8%, та падіння на 2,9% у жовтні.

У листопаді економіка Китаю потрапила в зону дефляції, що посилило тиск на чиновників Комуністичної партії, вимагаючи від них вжити додаткові заходи для стимулювання споживчого попиту.

Зазначається, що прибутковість 10-річних облігацій Китаю досягла рекордно низького рівня в 1,92 відсотка і змінюється обернено до цін.

Які були стимулюючі заходи Пекіна

За останні кілька місяців стимулюючі заходи Пекіна включали монетарні заходи для підтримки фондового ринку, зниження процентних ставок для власників іпотечних кредитів та послаблення обмежень на купівлю житла.

Центральний уряд також оголосив план обміну боргів на суму 10 трильйонів юанів (1,4 трильйона доларів), що має на меті допомогти місцевим органам влади погасити заборгованість по заробітній платі та платежах постачальникам.

Однак все більше економістів і експертів у Китаї закликають вжити додаткових заходів для стимулювання витрат домогосподарств, виходячи за межі існуючих державних програм, які орієнтовані на субсидії для споживачів на оновлення побутової техніки або придбання нових транспортних засобів.

Delo.ua повідомляло, що міжнародні інвестори йдуть з Китаю, оскільки побоюються, що згодом щодо цієї країни можуть бути введені такі ж санкції, як і проти Росії.