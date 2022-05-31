Клиенты "Monobank" за месяц купили военных облигаций на 1 млрд гривен

За месяц почти 50 тысяч клиентов-вкладчиков "Monobank" купили военных облигаций на один миллиард гривен.

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Об этом сообщил соучредитель "Monobank" Олег Гороховский в Facebook.

"За месяц клиенты Монобанка купили военных облигаций на 1 миллиард гривен! Почти 50 000 клиентов-вкладчиков. Невероятный результат!" – проинформировал Гороховский.

По его словам, около 65% всех покупателей военных облигаций в стране делают это именно из-за "Monobank".

Напомним, 29 апреля соучредитель Monobank Олег Гороховский анонсировал новый релиз программы, в котором появится возможность приобрести военные облигации.

Приобретая облигацию, украинцы перечисляют деньги в бюджет, помогая обеспечить стабильность экономики. Благодаря покупке облигации также удастся заработать до 11% годовых в гривне.