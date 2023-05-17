Летом Ethereum будет стремиться к отметке $2400 – оценки экспертов

Весной курс Ethereum по отношению к доллару США продолжает колебаться в 10% диапазоне: по данным сайта Coinmarketcap, если 12 апреля курс находился на показателе $1904, то уже 11 мая он составил $1809. Но эксперты говорят, что летом "монета" может как резко вырасти в цене, так и упасть. Об этом издании Delo.ua рассказывает в статье "Crypto summer. Какие приключения планирует криптовалюта на каникулах".

В частности, аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орищак считает, что летом ETH будет стремиться к отметке в $2400.

"Рост цены почти на 32% будет результатом комментариев относительно потенциального завершения периода повышения ставок в США. То есть это будет спекулятивный тренд", - говорит аналитик.

В свою очередь, финансовый аналитик Андрей Шевчишин уверен, что глобальные драйверы, влияющие на цены, вряд ли изменятся. Но качели не обойти, поскольку регуляторная среда в США и ситуация потолка американского госдолга сильно влияют не только на традиционные рынки капитала, но и на крипторинок. Плюс ко всему рынок будет достаточно болезненно реагировать на регулирование крупнейших криптобирж, например, Binance.

"В целом пока мы находимся в коррекции рынка, которая может длиться несколько недель. Для эфира стоит следить за уровнями в $1650 и $1500. Если курс пробьет эти показатели, это будет грозным звонком, что наблюдавшийся с начала года рост - остановилось ", – говорит Шевчишин.

Тем временем иностранные аналитики в апрельском обзоре портала Finder подготовили прогнозы , согласно которым в конце 2023 года ETH дойдет до показателя в $2342, а к концу 2025 года курс достигнет $5491.

Больше о том, что ожидает криптовалюта летом , читайте в статье Delo.ua "Crypto summer. Какие приключения планирует криптовалюта на каникулах".