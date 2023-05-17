Влітку Ethereum буде прагнути до відмітки $2400 – оцінки експертів

Навесні курс Ethereum до долара США продовжує коливатися у 10% діапазоні: за даними сайту Coinmarketcap, якщо 12 квітня курс знаходився на показнику $1904, то вже 11 травня він склав $1809. Але експерти говорять, що влітку "монета" може як різко зрости у ціні, так й впасти. Про це видання Delo.ua розповідає у статті "Crypto summer. Які пригоди планує криптовалюта на канікулах".

Зокрема, аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак вважає, що влітку ETH буде прагнути до відмітки в $2400.

"Зростання ціни майже на 32% буде результатом коментарів щодо потенційного завершення періоду підвищення ставок у США. Тобто, це буде спекулятивний тренд", - говорить аналітик.

Своєю чергою, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин впевнений, що глобальні драйвери, що впливають на ціни навряд чи зміняться. Але гойдалок не оминути, оскільки регуляторне середовище в США та ситуація щодо стелі американського держборгу сильно впливають не лише на традиційні ринки капіталу, а й на крипторинок. Плюс до всього ринок досить болісно реагуватиме на регулювання найбільших криптобірж, наприклад, Binance.

"Загалом поки що ми перебуваємо в корекції ринку, яка може тривати кілька тижнів. Для ефіру варто слідкувати за рівнями у $1650 та $1500. Якщо курс проб’є ці показники, це буде грізним дзвінком, що зростання, яке спостерігалося з початку року, - зупинилося", - говорить Шевчишин.

Тим часом іноземні аналітики у квітневому огляді порталу Finder підготували прогнози, згідно з яким наприкінці 2023 року ETH дійде до показника у $2342, а до кінця 2025 року курс досягне $5491.

Більше про те, що очікує криптовалюти влітку, читайте у статті Delo.ua "Crypto summer. Які пригоди планує криптовалюта на канікулах".