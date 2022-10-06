Лукашенко запретил повышать цены в Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в Беларуси.

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Об этом сообщает белорусское информационное агентство "Белта".

Отмечается, что на совещании белорусский диктатор ругал своих чиновников за недостаточный контроль за ценообразованием и высокую инфляцию.

Лукашенко заявил, что ситуация с высокими ценами не продукты и товары первой необходимости уже нуждаются в его личном вмешательстве.

"С 6 числа октября запрещается всякий рост цен. С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты", - заявил Лукашенко.

Но при этом он отметил, что могут быть исключения по тем или иным позициям, и определил круг ответственных, кто уполномочен принимать такие решения.

"Без их разрешения ни одна цена расти не может до того, что есть на сегодняшний день", – распорядился белорусский диктатор.

Он пожаловался, что цены уже безумные, "уперлись в потолок", и дальше их повышать нельзя.

При этом Лукашенко также предупредил, чтобы на этом фоне не было каких-либо закрытых объектов и попыток уйти с рынка.

"Не дай бог какой-нибудь магазин уйдет или он будет закрыт, какая-то контора, забегаловка и другие. Не дай бог они уйдут с рынка. Вы за это ответите", - заявил белорусский диктатор.

Напомним, Лукашенко наконец-то открыто заявил о том, что его страна участвует в войне РФ против Украины на стороне страны-агрессора. Но, по его словам, якобы белорусские военные в боевых действиях не задействованы.