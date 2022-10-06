- Тип
- зненацька зненацька
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
Лукашенко заборонив підвищувати ціни у Білорусі
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розпорядився з 6 жовтня запровадити заборону на підвищення цін у Білорусі.
Про це повідомляє білоруське інформаційне агенство "Белта".
Зазначається, що під час наради білоруський диктатор сварив своїх чиновників за недостатній контроль за ціноутворенням та високу інфляцію.
Лукашенко заявив, що ситуація з високими цінами не продукти та товари першої необхідності вже потребує його особистого втручання.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"З 6 числа жовтня забороняється всяке зростання цін. З сьогоднішнього дня. Не з завтрашнього дня, а з сьогоднішнього. Щоб за добу не накрутили ціни. Тому з сьогоднішнього дня зростання цін забороняється. І не дай боже хтось по бухгалтерії проведе заднім числом щось, якісь розрахунки, перерахунки", - заявив Лукашенко.
Але при цьому він зазначив, що можуть бути винятки за тими чи іншими позиціями, і визначив коло відповідальних, хто уповноважений приймати такі рішення.
"Без їхнього дозволу жодна ціна зростати не може до того, що є на сьогоднішній день", - розпорядився білоруський диктатор.
Він побідкався, що ціни вже шалені, "вперлися в стелю", і далі їх підвищувати не можна.
При цьому Лукашенко також попередив, щоб на цьому тлі не було якихось закритих об'єктів та спроб піти з ринку.
"Не дай боже якийсь магазин піде або він буде закритий, якась контора, забігайлівка та інші. Не дай боже вони підуть з ринку. Ви за це відповісте", - заявив білоруський диктатор.
Нагадаємо, Лукашенко нарешті відкрито заявив про те, що його країна бере участь у війні РФ проти України на стороні країни-агресора. Але, за його словами, нібито білоруські військові в бойових діях не задіяні.