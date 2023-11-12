Минобороны начало очищать украинские земли от остатков российской техники (ФОТО)

Министерство обороны начало очищать украинские территории от остатков уничтоженной вражеской техники. Их собирают и группируют на 80 участках, специально предназначенных для этого.

Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Там отмечают, что дальнейшая судьба остатков техники зависит от того, в каком состоянии она находится.

После инспекции и проверок эксперты Минобороны вместе с консультантами определят, может ли данная техника стать донором запчастей для техники ВСУ.

Если нет, то она рассматривается как будущий музейный экспонат или инсталляция для выставки.

Сильно разрушенная техника будет утилизирована как металлолом.

Отмечается, что данная очистка земель производится в рамках специального распоряжения Кабмина.

Очистка и разминирование земель

Добавим, что в начале этого года специалистами было осмотрено более 225 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, что составляет 47% от общего количества территорий, которые определены как приоритетные.

Также в Украине продолжаются активные работы по разминированию территорий. Для этого было привлечено уже около 500 млн евро. Источником части средств стали украинские союзники.