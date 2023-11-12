Міноборони почало очищати українські землі від залишків російської техніки (ФОТО)

Міністерство оборони розпочало очищувати українські території від залишків знищеної ворожої техніки. Їх збирають та групують на 80 ділянках, спеціально виділених для цього.

Про це повідомили у пресслужбі оборонного відомства.

Там зазначають, що подальша доля залишків техніки залежить від того, в якому стані вона знаходиться.

Після інспекції та перевірок, експерти Міноборони разом із консультантами визначать, чи може дана техніка стати донором запчастин для техніки ЗСУ.

Якщо ні, то її розглядають як майбутній музейний експонат або інсталяцію для виставки.

Сильно зруйнована техніка буде утилізована як металобрухт.

Зазначається, що дана очистка земель виконується в рамках спеціального розпорядження Кабміну.

Очищення та розмінування земель

Додамо, що п початку цього року фахівцями було оглянуто більше 225 тисяч гектарів сільськогосподарських земель, що складає 47% від загальної кількості територій які визначені як пріоритетні.

Також в Україні тривають активні роботи по розмінуванню територій. Для цього було залучено вже близько 500 млн євро. Джерелом частини коштів стали українські союзники.