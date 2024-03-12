Минобороны закупит автомобили Pick-Up более чем на 200 млн грн

"Агентство оборонных закупок" Министерства обороны объявило в системе Prozorro отбор поставщиков для закупки 154 автомобилей типа Pick-Up.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что общая ожидаемая стоимость закупки составляет 206,5 миллиона гривен (с НДС).

Условия закупки

Срок поставки установлен до 90 календарных дней с даты подписания дополнительного соглашения о взятии бюджетных обязательств.

Закупка будет производиться путем применения рамочного соглашения. Это позволит конкурентным способом закупать технику, не раскрывая для общего доступа чувствительную информацию.

Требования к авто

Как отмечают в Минобороны, автомобили типа Pick-Up должны иметь полный привод с колесной формулой 4х4 и грузоподъемность не менее 0,8 тонн (с возможностью буксировки прицепа полной массой не менее 0,85 тонн).

Кроме того, у авто должен быть дизельный двигатель с удельной мощностью не менее 136 лошадиных сил и соответствием экологическим нормам не ниже уровня "ЕВРО-2".

Кузов (грузовая платформа) пикапа должен быть металлический с возможностью размещения в нем личного состава в количестве менее четырех человек, а также обеспечивать возможность монтажа дополнительного оборудования под вооружение.

"Сейчас "Агентство оборонных закупок" работает над подготовкой прямых соглашений с производителями пикапов. В то же время работаем с Минобороны и народными депутатами над изменениями в законодательстве, которые позволят нам заключать такие контракты", – отметила директор "Агентства оборонных закупок" Марина Безрукова.

"Это лишь начало масштабной работы по поставке Вооруженным Силам Украины крайне необходимых пикапов. Закупка этих автомобилей имеет важное значение для обеспечения военных потребностей в современной технике и их боевой готовности", - заверил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Напомним, Министерство обороны Украины анонсировало масштабную закупку через "Агентство оборонных закупок" 20 000 беспилотных авиационных комплексов (БпАК) с помощью системы Prozorro. Общий бюджет составит около 3 миллиардов гривен, а дроны должны быть поставлены до 31 мая 2024 года.