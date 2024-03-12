Міноборони закупить автомобілі Pick-Up на понад 200 млн грн

"Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони оголосила в системі Prozorro відбір постачальників для закупівлі 154 автомобілів типу Pick-Up.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Ззначається, що загальна очікувана вартість закупівлі становить 206,5 мільйона гривень (з ПДВ).

Умови закупівлі

Термін постачання встановлений до 90 календарних днів з дати підписання додаткової угоди про взяття бюджетних зобов’язань.

Закупівля відбуватиметься шляхом застосування рамкової угоди. Це дозволить у конкурентний спосіб закуповувати техніку, не розкриваючи для загального доступу чутливу інформацію.

Вимоги до авто

Як зауважують в Міноборони, автомобілі типу Pick-Up повинні мати повний привід з колісною формулою 4х4 та вантажопідйомність не менше 0,8 тонни (з можливістю буксирування причепу повною масою не менше 0,85 тонни).

Крім того, у авто повинен бути двигун дизельний з питомою потужністю не менше 136 кінських сил і відповідністю екологічним нормам не нижче рівня "ЄВРО-2".

Кузов (вантажна платформа) пікапа повинен бути металевий з можливістю розміщення в ньому особового складу у кількості не менше чотирьох людей, а також забезпечувати можливість монтажу додаткового обладнання під озброєння.

"Зараз "Агенція оборонних закупівель" працює над підготовкою прямих угод з виробниками пікапів. Водночас працюємо з Міноборони та народними депутатами над змінами в законодавстві, які дозволять нам укладати такі контракти", – зазначила директор "Агенції оборонних закупівель" Марина Безрукова.

"Це лише початок масштабної роботи із постачання Збройним Силам України вкрай необхідних пікапів. Закупівля цих автомобілів має важливе значення для забезпечення потреб військових в сучасній техніці та їх бойової готовності", – запевнив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Нагадаємо, Міністерство оборони України анонсувало масштабну закупівлю через "Агенцію оборонних закупівель" 20 000 безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) за допомогою системи Prozorro. Загальний бюджет складе майже 3 мільярди гривень, а дрони повинні бути поставлені до 31 травня 2024 року.