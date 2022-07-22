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Названы самые популярные отговорки украинцев от овладения новой профессией
25% украинцев заявляют, что не берутся овладевать новой профессией во время войны, поскольку не определились, в какой сфере хотели бы работать дальше, а еще 18% опасаются, что не смогут реализовать себя в новой профессии и достичь поставленных целей. Об этом свидетельствуют результаты блиц-опроса, проведенного кадровым порталом grc.ua.
Еще 17% опрошенных продолжают поиски работы в своей сфере, не планируя переквалификацию, а 15% боятся, что им придется занять более низкую должность с более низким уровнем оплаты.
8% ответили, что ищут дополнительную подработку, не меняя квалификацию, а 6% говорят, что "не могут" учиться заново и начинать все с нуля.
В то же время только 3% боятся, что не смогут применить наработанный опыт в новой сфере, а 2% просто не хотят учиться и начинать все с нуля.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Другие ответы дали 6% респондентов. Среди таких причин – страх разочароваться, испытать материальные трудности при поиске работы, отсутствие стабильности в стране, возраст, состояние здоровья и даже просто лень.
Исследование было проведено в июле, однако в grc.ua не конкретизируют, какой массив респондентов им удалось опросить, и каковы его характеристики.
Отметим, что среди работодателей Украины увеличивается спрос на рабочие профессии. В частности, по данным grc.ua, таких вакансий в июне стало больше на 20%, чем в мае, а чаще всего работодатели ищут монтажников, грузчиков и упаковщиков.
Источник фото: ua.depositphotos.com