Названы самые популярные отговорки украинцев от овладения новой профессией

25% украинцев заявляют, что не берутся овладевать новой профессией во время войны, поскольку не определились, в какой сфере хотели бы работать дальше, а еще 18% опасаются, что не смогут реализовать себя в новой профессии и достичь поставленных целей. Об этом свидетельствуют результаты блиц-опроса, проведенного кадровым порталом grc.ua.

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Еще 17% опрошенных продолжают поиски работы в своей сфере, не планируя переквалификацию, а 15% боятся, что им придется занять более низкую должность с более низким уровнем оплаты.

8% ответили, что ищут дополнительную подработку, не меняя квалификацию, а 6% говорят, что "не могут" учиться заново и начинать все с нуля.

В то же время только 3% боятся, что не смогут применить наработанный опыт в новой сфере, а 2% просто не хотят учиться и начинать все с нуля.

Другие ответы дали 6% респондентов. Среди таких причин – страх разочароваться, испытать материальные трудности при поиске работы, отсутствие стабильности в стране, возраст, состояние здоровья и даже просто лень.

Исследование было проведено в июле, однако в grc.ua не конкретизируют, какой массив респондентов им удалось опросить, и каковы его характеристики.

Отметим, что среди работодателей Украины увеличивается спрос на рабочие профессии. В частности, по данным grc.ua, таких вакансий в июне стало больше на 20%, чем в мае, а чаще всего работодатели ищут монтажников, грузчиков и упаковщиков.

Источник фото: ua.depositphotos.com