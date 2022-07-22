Названо найпопулярніші відмовки українців від опанування нової професії

25% українців заявляють, що не беруться опановувати нову професію під час війни, оскільки не визначилися, в якій сфері хотіли б працювати далі, а ще 18% побоюються, що не зможуть реалізувати себе в новій професії та досягти поставленої мети. Про це свідчать результати бліц-опитування, проведеного кадровим порталом grc.ua.

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Ще 17% опитаних продовжують пошуки роботи у своїй сфері, не плануючи перекваліфікацію, а 15% бояться, що їм доведеться посісти нижчу посаду з нижчим рівнем оплати.

8% відповіли, що шукають додатковий підробіток, не змінюючи кваліфікацію, а 6% кажуть, що "не мають змоги" навчатися заново й починати все з нуля.

В той же час лише 3% бояться, що не зможуть застосувати напрацьований досвід у новій сфері, а 2% просто не хочуть навчатися й починати все з нуля.

Інші ж відповіді дали 6% респондентів. Серед таких причин - страх розчаруватися, відчути матеріальні труднощі під час пошуку роботи, відсутність стабільності в країні, вік, стан здоров’я і просто лінь.

Дослідження було проведено у липні, однак у grc.ua не конкретизують, який масив респондентів їм вдалося опитати, та які він має характеристики.

Зазначимо, що наразі серед роботодавців України збільшується попит на робітничі професії. Зокрема, за даними grc.ua, таких вакансій в червні стало більше на 20%, ніж у травні, а найчастіше роботодавці шукають монтажників, вантажників та пакувальників.

Джерело фото: ua.depositphotos.com