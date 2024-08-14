НБУ оштрафовал две микрокредитные компании за нарушение законодательства

Национальный банк Украины применил санкции к двум финансовым компаниям – ООО "Укр кредит финанс" и ООО "Милоан" – за нарушение законодательства, регулирующего деятельность участников рынка финансовых услуг, защиту прав потребителей и рекламу на рынках финансовых услуг.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Решение о наложении санкций было принято Комитетом по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 12 августа 2024 года после проведения плановых инспекционных проверок Департаментом инспектирования Национального банка.

ООО "Укр кредит финанс"

К ООО "Укр кредит финанс" (ЕГРПОУ 38548598) было применено несколько мер воздействия. Компания получила штраф в размере 2 949 500 гривен за многочисленные нарушения, включая несоблюдение требований законов Украины "О потребительском кредитовании", "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг", "О финансовых услугах и финансовых компаниях", а также "Об электронных документы и электронный документооборот.

Кроме того, компания нарушила ряд положений Национального банка, в частности, относительно лицензирования, авторизации предоставлятелей финансовых услуг и требований к договорам о предоставлении потребительских кредитов.

Решение о наложении штрафа вступает в силу 12 августа 2024 года, и компания обязана уплатить его в течение месяца. Также к ООО "Укр кредит финанс" была применена письменная оговорка за нарушение требований закона "О потребительском кредитовании" и положений по расчету общей стоимости кредита для потребителя.

ООО "Милоан"

К ООО "Милоан" (ЕГРПОУ 40484607) также были применены меры воздействия за аналогичные нарушения. Компания получила штраф в размере 1 754 400 гривен за нарушение законов Украины "О потребительском кредитовании" и "Об организации формирования и обращения кредитных историй", а также нарушение положений Национального банка, в частности, относительно требований к договорам о потребительских кредитах и этическом поведении при урегулировании просроченного задолженности.

Решение о наложении штрафа вступает в силу 12 августа 2024 года, и компания также обязана уплатить штраф в течение месяца. Кроме того, к ООО "Милоан" была применена письменная оговорка за нарушение закона "О потребительском кредитовании" и правила расчета процентной ставки по потребительским кредитам.

Обе компании обязаны устранить выявленные нарушения и принять меры по предотвращению их повторения в будущем.

12 августа НБУ аннулировал лицензию на осуществление валютных операций сети валютных обменников ООО "Финансовая компания "Артем".