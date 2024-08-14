НБУ оштрафував дві мікрокредитні компанії за порушення законодавства

Національний банк України застосував санкції до двох фінансових компаній – ТОВ "Укр кредит фінанс" та ТОВ "Мілоан" – за порушення законодавства, що регулює діяльність учасників ринку фінансових послуг, захист прав споживачів та рекламу на ринках фінансових послуг.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Рішення про накладення санкцій було ухвалено Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 12 серпня 2024 року після проведення планових інспекційних перевірок Департаментом інспектування Національного банку.

ТОВ "Укр кредит фінанс"

До ТОВ "Укр кредит фінанс" (ЄДРПОУ 38548598) було застосовано кілька заходів впливу. Компанія отримала штраф у розмірі 2 949 500 гривень за численні порушення, включаючи недотримання вимог законів України "Про споживче кредитування", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про фінансові послуги та фінансові компанії", а також "Про електронні документи та електронний документообіг".

Крім того, компанія порушила низку положень Національного банку, зокрема щодо ліцензування, авторизації надавачів фінансових послуг та вимог до договорів про надання споживчих кредитів.

Рішення про накладення штрафу набирає чинності з 12 серпня 2024 року, і компанія зобов'язана сплатити його протягом місяця. Також до ТОВ "Укр кредит фінанс" було застосовано письмове застереження за порушення вимог закону "Про споживче кредитування" та положень щодо розрахунку загальної вартості кредиту для споживача.

ТОВ "Мілоан"

До ТОВ "Мілоан" (ЄДРПОУ 40484607) також були застосовані заходи впливу за аналогічні порушення. Компанія отримала штраф у розмірі 1 754 400 гривень за порушення законів України "Про споживче кредитування" та "Про організацію формування та обігу кредитних історій", а також порушення положень Національного банку, зокрема щодо вимог до договорів про споживчі кредити та етичної поведінки при врегулюванні простроченої заборгованості.

Рішення про накладення штрафу набирає чинності з 12 серпня 2024 року, і компанія також зобов'язана сплатити штраф протягом місяця. Крім того, до ТОВ "Мілоан" було застосовано письмове застереження за порушення закону "Про споживче кредитування" та правил розрахунку процентної ставки за споживчими кредитами.

Обидві компанії зобов'язані усунути виявлені порушення та вжити заходів для запобігання їх повторенню в майбутньому.

Додамо, 12 серпня НБУ анулював ліцензію на здійснення валютних операцій мережі валютних обмінників ТОВ "Фінансова компанія "Артем".