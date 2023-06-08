НКЦБФР впервые зарегистрировала выпуск кредитных нот

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) приняла решение 7 июня зарегистрировать выпуск кредитных нот серии А компании "Маркет консалт плюс". Регистрация выпуска кредитных нот состоялась в рамках проведения пилотного проекта.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Кредитные ноты являются особым видом ценных бумаг и это первый раз, когда регулятор регистрирует такой вид ценных бумаг согласно обращению эмитента.

"Надеемся, что первый опыт будет успешен и результаты будут способствовать популяризации кредитных нот для привлечения необходимых ресурсов. Комиссия всегда готова поддержать инициативы участников и способствует выходу на рынок новых финансовых инструментов", - отметил глава НКЦБФР Руслан Магомедов.

Согласно сообщению, было зарегистрировано выпуск 334 тысяч именных процентных обычных кредитных нот на общую сумму 334 миллиона гривен, то есть каждая кредитная нота имеет номинальную стоимость 1 тысяча гривен. Процентная ставка этих нот составляет 5% годовых, а срок обращения составляет 5 лет.

Кредитная нота – это документ, обязывающий эмитента (компанию) выплачивать владельцу этого документа процентные доходы по определенной ставке и на определенный период времени.

Когда наступает время погашения, эмитент должен заплатить номинальную стоимость кредитной ноты. Но если произойдет событие, которое приведет к неспособности этого третьего лица выполнить свои финансовые обязательства, владелец кредитной ноты потеряет право на получение процентов.

В таком случае эмитент ценной бумаги обязан выкупить кредитную ноту по определенной цене, определяемой в решении о выпуске кредитных нот.