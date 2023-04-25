Эмитентам ценных бумаг продлили срок уведомления о связях с РФ, Беларусью, Ираном и КНДР

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку после обсуждений с участниками рынка и учета их предложений решила продлить срок предоставления эмитентами ценных бумаг информации о наличии связей с иностранными государствами зоны риска до 31 мая.

Как отмечает регулятор, в процессе подготовки информации о деловых связях со страной-агрессором и ее сателлитами у эмитентов возникли вопросы, требующие разъяснения.

Комиссия уточнила отдельные аспекты содержания и формы такой информации и увеличила сроки ее представления, чтобы участники имели возможность подготовить полную и корректную информацию в соответствии с требованиями. До этого срок представления данных истекал бы уже 30 апреля.

Как указывают в НКЦБФР, она обязала эмитентов раскрыть информацию о том, есть ли в структуре собственности, среди должностных лиц, а также контрагентов и клиентов лица из страны-агрессора и его сателлитов. Представление данных по последней категории и вызвало наибольшее количество вопросов.

"Рассчитываем, что полученные данные помогут более эффективно противодействовать агрессору на экономическом фронте и выявлять тех, кто пытается уклониться от санкций. Инвестиционная безопасность нашей страны сейчас занимает ключевое место", – отметил член комиссии Максим Либанов.

Регулятор напоминает, что эмитентам ценных бумаг следует предоставить информацию о наличии связей в период с начала 2021 года до конца 2022 года с Россией, Беларусью, Ираном и Северной Кореей.

Однако эти требования не распространяются на инвестиционные сертификаты, акции корпоративных инвестиционных фондов, заключивших договоры об управлении активами таких КИФ с компаниями по управлению активами, а также на эмитентов облигаций местных займов.

В случае отсутствия у эмитента связей с перечисленными странами зоны риска, это должно быть указано в форме, предназначенной для раскрытия информации, и все равно подано регулятору.

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