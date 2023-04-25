Емітентам цінних паперів продовжили термін повідомлення про зв'зки з РФ, Білоруссю, Іраном та КНДР

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку після обговорень з учасниками ринку та врахування їх пропозицій вирішила продовжити термін надання емітентами цінних паперів інформації щодо наявності зв’язків з іноземними державами зони ризику до 31 травня.

Як зазначає регулятор, в процесі підготовки інформації щодо ділових зв’язків з країною-агресором та її сателітами в емітентів виникли питання, що потребували роз’яснення.

Комісія уточнила окремі аспекти щодо змісту та форми такої інформації та збільшила строки її подання, аби учасники мали змогу підготувати повну та коректну інформацію відповідно до вимог. До цього термін подання данних спливав би вже 30 квітня.

Як вказують в НКЦПФР, вона зобов’язала емітентів розкрити інформацію чи є в структурі власності, серед посадових осіб, а також контрагентів та клієнтів особи з країни-агресора та її сателітів. Подання даних за останньою категорією і викликало найбільше запитань.

"Розраховуємо, що отримані дані допоможуть більш ефективно протидіяти агресору на економічному фронті та виявляти тих, хто намагається ухилитися від санкцій. Інвестиційна безпека нашої країни зараз займає ключове місце", – зазначив член комісії Максим Лібанов.

Регулятор нагадує, що емітентам цінних паперів потрібно надати інформацію щодо наявності зав’язків в період з початку 2021 до кінця 2022 року з Росією, Білоруссю, Іраном та Північною Кореєю.

Однак ці вимоги не поширюються на інвестиційні сертифікати, акції корпоративних інвестиційних фондів, які уклали договори про управління активами таких КІФ з компаніями з управління активами, а також на емітентів облігацій місцевих позик.

У разі відсутності в емітента зв’язків з переліченими державами зони ризику це має бути зазначено у формі, призначеної для розкриття інформації, та все одно подано до регулятора.

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