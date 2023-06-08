НКЦПФР вперше зареєструвала випуск кредитних нот

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) прийняла рішення 7 червня зареєструвати випуск кредитних нот серії А компанії "Маркет консалт плюс". Реєстрація цього випуску кредитних нот відбулась в рамках проведення пілотного проєкту.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Кредитні ноти є особливим видом цінних паперів і це перший раз, коли регулятор реєструє такий вид цінних паперів відповідно до звернення емітента.

"Сподіваємося, що перший досвід буде успішним і результати сприятимуть популяризації кредитних нот для залучення необхідних ресурсів. Комісія завжди готова підтримати ініціативи учасників і сприяє виходу на ринок нових фінансових інструментів", — зазначив Голова НКЦПФР Руслан Магомедов.

Згідно з повідомленням, було зареєстровано випуск 334 тисяч іменних відсоткових звичайних кредитних нот на загальну суму 334 мільйони гривень, тобто кожна кредитна нота має номінальну вартість 1 тисяча гривень. Відсоткова ставка для цих нот складає 5% річних, а термін обігу становить 5 років.

Кредитна нота - це документ, який зобов'язує емітента (компанію) виплачувати власнику цього документа відсоткові доходи за певною ставкою і на певний період часу.

Коли настає час погашення, емітент повинен сплатити номінальну вартість кредитної ноти. Але якщо станеться подія, яка призведе до нездатності цієї третьої особи виконати свої фінансові зобов'язання, власник кредитної ноти, втратить право на отримання відсотків.

У такому випадку емітент цінного папера зобов'язаний викупити кредитну ноту за певною ціною, яка визначається в рішенні про випуск кредитних нот.