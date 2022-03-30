Обдирание бизнеса под покровом войны. Как старые налоговые схемы продолжают убивать падающую экономику

На фоне упадка экономики в стране восстанавливаются старые налоговые схемы, авторство которых приписывают главе налогового комитета Даниилу Гетманцеву. Правда, последний все отрицает

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Война сильно ударила по экономике Украины. Большинство предприятий вынуждены были переформатировать свою работу – уволить часть сотрудников, сократить производство, уменьшить зарплаты. Как минимум треть компаний временно закрылись. В этих условиях работающий бизнес, особенно экспортеры – едва ли не единственная опора воюющего государства. Однако из-за схем, к которым может быть причастен глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев, жизнеспособность таких предприятий находится под большим вопросом.

Падение на 35%

Потери Украины от полномасштабной военной агрессии России с учетом как уже нанесенных инфраструктуре и экономике разрушений, так и будущих потерь в последующие годы, превышают $1 трлн, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль накануне в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По его словам, около $270 млрд из этой цифры – потери от разрушений военной и гражданской инфраструктуры. Еще $290 млрд – это падение ВВП: потери предприятий из-за сорванных контрактов, разрушенных производств, расходов на релокацию, потеря сотрудников, недополученная прибыль и не вложенные инвестиции. Остальное – это потери государства в результате уменьшения ВВП в перспективе, в первую очередь – недоплаченные налоги. Премьер оценил общее падение экономики в 2022 в 35% и более.

Пессимистичные ожидания подтверждают и данные опросов предприятий, которые вынуждены были свернуть или существенно сократить свою деятельность. По данным недавнего исследования компании Gradus Research, война изменила бизнес как минимум 85% компаний, 35% приостановили деятельность временно либо уже навсегда.

Из работающего бизнеса 50% отметили существенное снижение объемов заказов, 29% - проблемы с логистикой. Почти 40% опрошенных предприятий перестали платить заработную плату сотрудникам, почти 30% - рассчитываться с поставщиками.

Все это отрицательно скажется на фискальных поступлениях. На таможне ситуация плачевная: по словам министра финансов Сергея Марченко, там собирают едва ли 15% объемов мирного времени. И хотя в марте налоговики уже отчитались о перевыполнении плановых показателей, но следующие месяцы там также будут гораздо жестче. Как из-за внедряемых масштабных налоговых послаблений, так и из-за так называемых «схем Даниила Гетманцева», сигналы о возрождении которых активно поступают из разных регионов.

На экспортерах решили заработать

На этом фоне работающие компании, да еще такие, что пытаются экспортировать продукцию с высоким уровнем добавленной стоимости – редкое исключение и фактически единственная надежда бюджета. Но, несмотря на многочисленные заявления правительства о поддержке, экспортеры сталкиваются с проблемами, о которых в военное время должны были бы забыть.

По данным издания, сразу несколько ассоциаций экспортеров на внутренних совещаниях снова начали обсуждать «традиционные» вызовы, которые касаются работы экспортеров в Украине, среди которых главный – несвоевременное возмещение НДС.

«Сегодняшние условия ведения хозяйственной деятельности привели к существенному сокращению оборотных средств, в первую очередь для видов бизнеса, которые предусматривают изготовление и продажу продукции сложного производства с длинными цепочками поставки. Одним из основных источников пополнения оборотных средств для бизнеса, особенно экспортно-ориентированного, всегда было своевременное возмещение НДС», - говорит один из участников таких совещаний.

Однако, по его словам, в последние 3 месяца государство с подачи налогового комитета Рады и лично его руководителя Даниила Гетманцева резко начало задерживать выполнение своих обязательств. «Так, в январе было задержано возмещение почти 2 млрд грн. с текущей заявки, а в феврале еще до начала боевых действий бизнес получил от налоговиков неофициальное уведомление, что из заявки в объеме более 20 млрд. грн. будет возвращено только 13 млрд. грн.», - добавил собеседник автора.

Сайт Государственной казначейской службы не работает, поэтому актуальная информация о возмещении НДС в Украине официально недоступна. На сайтах-агрегаторах информации указывается, что по состоянию на 24 февраля объем возмещения НДС с начала 2022 года составил чуть более 21 млрд грн., что в целом подтверждает информацию инсайдера.

«Мы задавали вопрос о том, почему так произошло. Был предоставлен ответ, что это связано с необходимостью дополнительной проверки уже сформированных заявок, что довольно странно, ведь по заявлениям самих налоговиков и руководства Налогового комитета, сегодня в системе электронного администрирования НДС вообще должен отсутствовать фиктивный налоговый кредит», - говорит наш собеседник.

Негласный куратор

Здесь стоит напомнить, что в конце 2021 года Гетманцев угодил в громкий скандал, связанный с ручным блокированием десятков тысяч налоговых накладных у крупных экспортеров, среди которых крупнейшие аграрные и производственные компании. Тогда он оправдывался, что речь шла о перегибах на местах и что на самом деле это недобросовестные налогоплательщики и участники «скруток» пытаются спасти свои схемы. В то же время СМИ пестрели сообщениями, согласно которым именно сам Гетманцев и стал в этот период негласным «куратором» этих самых «скруток». Об этом, в частности, заявлял экс-секретарь СНБО Александр Данилюк.

По его словам, Гетманцев установил «смотрящих» за налоговой и таможней, а также неформальные нормативы для предприятий по их налоговой нагрузке и критериям признания рисковыми. Невыполнение этих критериев в результате ведет к блокированию деятельности компании: если нагрузка меньше 1,5% - рисковость присваивается «автоматически». Гетманцев все отрицал.

Впрочем, по словам экспертов, внедренная налоговиками система мониторинга критериев оценки рисков (СМКОР, автоматизированная система, которая должна была исключить человеческий фактор и «ручной режим» при блокировании накладных) не принесла должных результатов.

«СМКОР не остановила конвертационные центры, а лишь добавила проблем ответственному бизнесу в виде дальнейшего блокирования налоговых накладных и необоснованного отнесения налогоплательщиков к рисковым. Контролирующий орган продолжает использовать СМКОР в ручном режиме как инструмент коммуникации с бизнесом. Вследствие этого любое поведение налогоплательщика, который не нравится контролирующему органу, может сразу стать причиной для попадания такого плательщика в список рисковых. Таким образом контролирующий орган пытается «бороться» с низкой налоговой нагрузкой и побуждает налогоплательщика отказаться от налогового кредита, который, по его мнению, является «схемным», - объяснял в конце 2021 года в колонке для «Зеркала недели» адвокат Дмитрий Кулик.

С началом войны систему электронного администрирования НДС выключили официально и возобновили взимание и управление налогом в ручном режиме. «Как следствие, по имеющимся у бизнеса данным, в марте объемы заявленного к возмещению НДС превысили объемы, задекларированные к уплате (17 млрд. грн. заявлено к возмещению, и только 14 млрд. грн. – к уплате), чего в принципе не может быть при нормальном администрировании налогов и может свидетельствовать лишь о применении масштабных схем формирования фиктивного налогового кредита», - говорит наш собеседник из бизнес-ассоциации.

«Непрозрачный механизм возмещения НДС и его несвоевременный возврат приводит к тому, что экспортеры не смогут как своевременно рассчитываться со своими поставщиками, так и полноценно осуществлять собственную деятельность из-за нехватки оборотных средств, что влечет за собой окончательное угнетение деловой активности, которая и так существенно сокращена из-за войны войны», - добавляет он.

Во время войны поддержка бизнеса должна быть безусловной, а все связанные с этим процедуры – максимально упрощенными и прозрачными. Однако для отдельных коллаборантов это, по всей видимости, время для максимизации личной выгоды и возможность зарабатывать на откатах во время всеобщего хаоса и неопределенности. На фоне войны схемы Гетманцева, видимо, должны были остаться незамеченными, а общий недобор бюджета собирались списать на боевые действия и 35%-е падение экономики. Однако оказалось, что предприниматели не готовы терпеть мародерство коррупционеров. Осталось выяснить, найдется ли политическая воля для привлечения таких как Гетманцев к ответственности за попытки нажиться на бизнесе, который едва сводит концы с концами и при этом остается надежным хребтом для всей украинской экономики.