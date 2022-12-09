Перерабатывающая продукция должна составлять ядро украинского экспорта, - Минэкономики

В условиях ограниченных логистических возможностей Украине важно экспортировать товар, который физически бы занимал меньшую площадь, но имел добавленную стоимость. Поэтому государство должно фокусироваться на увеличении экспорта перерабатывающей продукции.

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Об этом заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, экспорт для Украины – это кислород, который формирует валютную выручку, а значит, и увеличивает доходы государства, что влияет на финансирование потребностей армии.

"На сегодняшний день основными экспортными позициями остаются зерновые культуры, руда и масло, которые мы и дальше будем экспортировать. Вместе с тем, для расширения нашего экспортного потенциала, мы применяем дополнительные инструменты. Программа "5-7-9", которая также направлена на аграриев - позволяет брать кредиты до 1 млн грн под государственные гарантии. Также действует программа доступного финансирования через страхование кредитов Экспортно-кредитным агентством. Важно, что программа ЭКА направлена на несырьевой экспорт", - отметила Свириденко.

На сегодняшний день по этой программе банки предоставили совокупно 221 млн грн кредитов. В частности, с июня профинансировано 29 экспортеров, которым предоставлено 36 кредитов, что в результате способствовало осуществлению более 3 млрд грн нового, несырьевого экспорта.

Также министр экономики подчеркнула, что кроме обеспечения бизнеса кредитными средствами правительство делает все для того, чтобы заинтересовать потенциальных инвесторов участвовать в восстановлении и развитии Украины.

Уже сегодня через специальную платформу Advantage Ukraine иностранные инвесторы могут предпринимать подготовительные шаги – выбирать интересующие их направления: сельское хозяйство, ИТ-технологии, Military-tech и т.д.

"Заинтересованность инвестора необходимо превратить в конкретные проекты, которые мы будем сопровождать, включая проекты, касающиеся ранней реконструкции. Мы ищем возможности для страхования таких инвестиций. К примеру агентство MIGA, являющееся частью Всемирного Банка, уже согласилось страховать военные риски для украинских и международных компаний, которые сегодня будут вкладывать средства в Украину", – подчеркнула Свириденко.

Ранее Юлия Свириденко сообщила, что несмотря на существенные потери, понесенные сельским хозяйством из-за агрессии РФ, Украина сохраняет значительный экспортный потенциал в агросфере. Так, Украина в этом году экспортировала агропродукцию на $21,1 млрд.