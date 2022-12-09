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Перерабатывающая продукция должна составлять ядро украинского экспорта, - Минэкономики
В условиях ограниченных логистических возможностей Украине важно экспортировать товар, который физически бы занимал меньшую площадь, но имел добавленную стоимость. Поэтому государство должно фокусироваться на увеличении экспорта перерабатывающей продукции.
Об этом заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.
По ее словам, экспорт для Украины – это кислород, который формирует валютную выручку, а значит, и увеличивает доходы государства, что влияет на финансирование потребностей армии.
"На сегодняшний день основными экспортными позициями остаются зерновые культуры, руда и масло, которые мы и дальше будем экспортировать. Вместе с тем, для расширения нашего экспортного потенциала, мы применяем дополнительные инструменты. Программа "5-7-9", которая также направлена на аграриев - позволяет брать кредиты до 1 млн грн под государственные гарантии. Также действует программа доступного финансирования через страхование кредитов Экспортно-кредитным агентством. Важно, что программа ЭКА направлена на несырьевой экспорт", - отметила Свириденко.Подписывайтесь на наш YouTube канал
На сегодняшний день по этой программе банки предоставили совокупно 221 млн грн кредитов. В частности, с июня профинансировано 29 экспортеров, которым предоставлено 36 кредитов, что в результате способствовало осуществлению более 3 млрд грн нового, несырьевого экспорта.
Также министр экономики подчеркнула, что кроме обеспечения бизнеса кредитными средствами правительство делает все для того, чтобы заинтересовать потенциальных инвесторов участвовать в восстановлении и развитии Украины.
Уже сегодня через специальную платформу Advantage Ukraine иностранные инвесторы могут предпринимать подготовительные шаги – выбирать интересующие их направления: сельское хозяйство, ИТ-технологии, Military-tech и т.д.
"Заинтересованность инвестора необходимо превратить в конкретные проекты, которые мы будем сопровождать, включая проекты, касающиеся ранней реконструкции. Мы ищем возможности для страхования таких инвестиций. К примеру агентство MIGA, являющееся частью Всемирного Банка, уже согласилось страховать военные риски для украинских и международных компаний, которые сегодня будут вкладывать средства в Украину", – подчеркнула Свириденко.
Ранее Юлия Свириденко сообщила, что несмотря на существенные потери, понесенные сельским хозяйством из-за агрессии РФ, Украина сохраняет значительный экспортный потенциал в агросфере. Так, Украина в этом году экспортировала агропродукцию на $21,1 млрд.