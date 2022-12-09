Переробна продукція має становити ядро українського експорту, - Мінекономіки

В умовах обмежених логістичних можливостей Україні важливо експортувати товар, який фізично займав би меншу площу, але мав додану вартість. Тому держава має фокусуватися на збільшенні експорту саме переробної продукції.

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Про це заявила міністр економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, експорт для України – це кисень, який формує валютну виручку, а отже і збільшує доходи держави, що впливає на фінансування потреб армії.

"На сьогодні основними експортними позиціями залишаються зернові культури, руда і олія, які ми й надалі експортуватимемо. Разом з тим, для розширення нашого експортного потенціалу, ми застосовуємо додаткові інструменти. Програма "5-7-9", яка також спрямована на аграріїв – дає можливість брати кредити до 1 млн грн під державні гарантії. Також діє програма доступного фінансування через страхування кредитів Експортно-кредитним агентством. Важливо, що програма ЕКА спрямована на несировинний експорт", - зазначила Свириденко.

На сьогодні за цією програмою банки надали сукупно 221 млн грн кредитів. Зокрема, з червня профінансовано 29 експортерів, яким надано 36 кредитів, що в результаті сприяло здійсненню понад 3 млрд грн нового, несировинного експорту.

Також міністр економіки наголосила, що крім забезпечення бізнесу кредитними коштами Уряд робить все для того, щоб зацікавити потенційних інвесторів брати участь у відновленні та розбудові України.

Вже сьогодні через спеціальну платформу Advantage Ukraine іноземні інвестори можуть здійснювати підготовчі кроки – обирати цікаві для них напрями: сільське господарство, ІТ-технології, Military-tech тощо.

"Зацікавленість інвестора необхідно перетворити у конкретні проекти, які ми будемо супроводжувати, включаючи проекти, що стосуються ранньої реконструкції. Ми шукаємо можливості для страхування таких інвестицій. До прикладу агентство MIGA, яке є частиною Світового Банку, вже погодилося страхувати воєнні ризики для українських і міжнародних компаній, які сьогодні будуть вкладати кошти в Україну", - підкреслила Свириденко.

Раніше Юлія Свириденко повідомила, що попри суттєві втрати, яких зазнало сільське господарство через агресію РФ, Україна зберігає значний експортний потенціал в агросфері. Так, Україна цього року експортувала агропродукції на $ 21,1 млрд.