Україна цього року експортувала агропродукції на $ 21,1 млрд

Попри суттєві втрати, яких зазнало сільське господарство через агресію РФ, Україна зберігає значний експортний потенціал в агросфері.

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Про це розповіла перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко в інтерв’ю телеканалу СNN.

"Загалом за 11 місяців поточного року Україна експортувала 50,9 млн тонн продукції АПК та харчової промисловості на загальну суму 21,1 мільярдів доларів. В обсягах це на 16,7%, а в вартості – на 13,7% менше, ніж за 11 місяців минулого року", - зазначила Свириденко.

Серед продукції агропромислового комплексу та харчової промисловості найбільше було експортовано, зокрема:

кукурудзи (21,9 млн тонн на суму 5,3 млрд дол.);

пшениці (9,6 млн тонн на суму 2,3 млрд дол.);

олії соняшникової (3,9 млн тонн на суму 5,0 млрд дол.);

насіння свиріпи або ріпаку (2,9 млн тонн на суму 1,4 млрд дол.);

шроту з рослинних жирів і олій (2,9 млн тонн на суму 671,2 млн дол.).

Дані показники досягнуті українськими виробниками попри втрати АПК України.

Так, за даними звіту, підготовленого KSE Institute спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства збитки (прямі втрати) аграрного сектору сягнули $6,6 млрд. Непрямі - $34,25 млрд.

Як підкреслила Юлія Свириденко, вагоме значення у відновленні обсягів експорту мають "зернова ініціатива", що діє з липня 2022 року, та нова програма Grain from Ukraine, ініційована президентом Володимиром Зеленським у листопаді.

Так, з початку роботи "зернового коридору" Україна експортувала 13 млн тонн агропродукції. На реалізацію програми Grain from Ukraine, до участі в якій долучилися понад 30 країн і міжнародних організацій, залучено понад 180 млн доларів США.

Нагадаємо, що Україна надасть країнам Африки та Азії 125 тис тонн зерна як гуманітарну допомогу.

Зазначимо, що до реалізації продовженої нещодавно до березня 2023 року угоди, яку в серпні окремо підписали з Туреччиною та ООН Україна та Росія і яка передбачає безпечний коридор для судів у Чорному морі для експорту української агропродукції, було залучено три порти Одеської області - Одеса, Чорноморськ та Південний.

Наразы Одеський припортовий завод завершив перепрофілювання виробничих потужностей для відвантаження зернових на морський транспорт для відправлення на експорт та долучився до "зернової угоди".