Украина в этом году экспортировала агропродукции на $21,1 млрд

Несмотря на существенные потери, понесенные сельским хозяйством из-за агрессии РФ, Украина сохраняет значительный экспортный потенциал в агросфере.

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Об этом рассказала первый вицепремьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко в интервью телеканалу СNN.

"В целом за 11 месяцев текущего года Украина экспортировала 50,9 млн тонн продукции АПК и пищевой промышленности на общую сумму 21,1 миллиарда долларов. В объемах это на 16,7%, а в стоимости – на 13,7% меньше, чем за 11 месяцев прошлого года " , - отметила Свириденко.

Среди продукции агропромышленного комплекса и пищевой промышленности больше всего было экспортировано, в частности:

кукурузы (21,9 млн тонн на сумму 5,3 млрд долл.);

пшеницы (9,6 млн тонн на сумму 2,3 млрд долл.);

подсолнечного масла (3,9 млн тонн на сумму 5,0 млрд долл.);

семена свирепы или рапса (2,9 млн тонн на сумму 1,4 млрд долл.);

шрота из растительных жиров и масел (2,9 млн. тонн на сумму 671,2 млн. долл.).

Свириденко напомнила, что данные показатели достигнуты украинскими производителями, несмотря на потери АПК Украины.

Так, по данным отчета, подготовленного KSE Institute совместно с Министерством аграрной политики и продовольствия убытки (прямые потери) аграрного сектора составили $6,6 млрд. Косвенные – $34,25 млрд.

Как подчеркнула Юлия Свириденко, важное значение в восстановлении объемов экспорта имеют "зерновая инициатива", действующая с июля 2022 года, и новая программа Grain from Ukraine , инициированная президентом Владимиром Зеленским в ноябре.

С начала работы "зернового коридора" Украина экспортировала 13 млн. тонн агропродукции. На реализацию программы Grain from Ukraine, к участию в которой присоединились более 30 стран и международных организаций, привлечено более 180 млн. долларов США.

Напомним, что Украина предоставит странам Африки и Азии 125 тыс. тонн зерна в качестве гуманитарной помощи.

Отметим, что к реализации продленного недавно до марта 2023 года соглашения, которое в августе отдельно подписали с Турцией и ООН Украина и Россия и которое предусматривает безопасный коридор для судов в Черном море для экспорта украинской агропродукции, были привлечены три порта Одесской области - Одесса, Черноморск. и Южный.

Недавно Одесский припортовый завод завершил перепрофилирование производственных мощностей для отгрузки зерновых на морской транспорт для отправки на экспорт и присоединился к "зерновому соглашению".