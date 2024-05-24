Правительство ввело новые правила учета сомнительных долгов для государственных предприятий

Кабинет министров Украины 24 мая принял постановление, усовершенствующее методику учета сомнительных долгов (ожидаемых кредитных убытков) предприятиями государственного сектора экономики. Новые правила предусматривают усиленный контроль со стороны Минфина за формированием резервов на покрытие возможных убытков от непогашенных долгов.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

Согласно сообщению, под мониторинг Минфина подпадут предприятия-монополисты и те, чья чистая прибыль превышает 50 миллионов гривен. В частности, Минфин будет контролировать методы расчета величины резерва сомнительных долгов, а также способы определения коэффициента сомнительности невозврата долгов такими предприятиями.

Кроме того, откорректированы подходы к оценке вероятности неуплаты долгов с учетом требований Международного стандарта финансовой отчетности (МСФО (IFRS) 9).

Как отмечается, эти изменения помогут государственным предприятиям лучше планировать собственные финансы и снизят риски для государственного бюджета в части непогашенных долговых обязательств.

Усиленный контроль за формированием резервов под сомнительную дебиторскую задолженность имеет целью повысить финансовую дисциплину на предприятиях государственного сектора и стать дополнительным сдерживающим фактором во избежание безответственной кредитной политики.

Отметим, согласно Национальному положению (стандарту) бухгалтерского учета, сомнительным долгом считается текущая дебиторская задолженность, в отношении которой существует неуверенность в ее погашении должником.

Добавим, 21 апреля вступил в силу закон Украины о внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства (№4409), разработанный для достижения стратегической цели вхождения Украины в ведущую двадцатку стран мира по условиям ведения бизнеса.