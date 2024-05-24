Уряд ввів нові правила обліку сумнівних боргів для державних підприємств

Кабінет міністрів України 24 травня ухвалив постанову, що вдосконалює методику обліку сумнівних боргів (очікуваних кредитних збитків) підприємствами державного сектору економіки. Нові правила передбачають посилений контроль з боку Мінфіну за формуванням резервів на покриття можливих збитків від непогашених боргів.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства фінансів.

Згідно з повідомлення, під моніторинг Мінфіну підпадуть підприємства-монополісти та ті, чий чистий прибуток перевищує 50 мільйонів гривень. Зокрема, Мінфін контролюватиме методи розрахунку величини резерву сумнівних боргів, а також способи визначення коефіцієнта сумнівності неповернення боргів такими підприємствами.

Крім того, відкориговані підходи до оцінки ймовірності несплати боргів з урахуванням вимог Міжнародного стандарту фінансової звітності (МСФЗ 9).

Як наголошується, ці зміни допоможуть державним підприємствам краще планувати власні фінанси та зменшать ризики для державного бюджету у частині непогашених боргових зобов'язань.

Посилений контроль за формуванням резервів під сумнівну дебіторську заборгованість має на меті підвищити фінансову дисципліну на підприємствах державного сектору і стати додатковим стримувальним фактором для уникнення безвідповідальної кредитної політики.

Зазначимо, відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку, сумнівним боргом вважається поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує невпевненість її погашення боржником.

Додамо, 21 квітня набув чинності закон України про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства (№4409) розроблено для досягнення стратегічної мети входження України до провідної двадцятки країн світу за умовами ведення бізнесу.