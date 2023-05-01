Правительство выделит дополнительные средства для программы льготного кредитования "єОселя"

В правительстве ускорят реализацию программы льготного кредитования "єОселя". Уже утверждены несколько решений, касающихся вопроса дальнейшего финансирования программы и согласована возможность привлечения дополнительных средств компанией "Укрфинжилло" на открытом финансовом рынке.

Минэкономики сообщило, что программа "єОселя" оказалась очень популярной среди граждан. В ведомстве наблюдается высокий спрос на льготные кредиты под 3% годовых, поэтому обещают сделать все возможное для продолжения работы программы.

"Сейчас нам необходимо придать новый импульс финансированию компании "Укрфинжилло", который позволит начать процесс привлечения дополнительных средств, в том числе на открытом финансовом рынке. Также мы рассчитываем на привлечение средств международных организаций", - сообщила первый вице-премьер-министр – Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Программа доступного ипотечного кредитования "єОселя" работает с октября прошлого года. За это время 948 украинских семей получили доступный кредит для приобретения собственного жилья на общую сумму более 1,2 млрд. грн. Все они – представители критически важных для государства профессий: 782 военнослужащих и силовиков, 85 медиков, 71 педагог и 10 ученых. Им предоставился кредит под 3% годовых.

В правительстве планируют расширить список категорий граждан, которые смогут получить кредит на собственное жилье – они смогут взять кредит на приобретение жилья под 7% годовых.

В апреле стало известно, что Кабинет министров подаст в Верховную Раду законопроект, предусматривающий невключение в налогооблагаемый доход плательщиков налога компенсацию первого взноса по кредиту, обеспеченному ипотекой, полученной согласно программе "єОселя".