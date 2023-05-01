Уряд виділить додаткові кошти для програми пільгового кредитування "єОселя"

В уряді прискорять реалізацію програми пільгового кредитування “єОселя”. Вже було затверджено кілька рішень, які стосуються питання подальшого фінансування програми та погоджено можливість залучення додаткових коштів компанією "Укрфінжитло" на відкритому фінансовому ринку.

Мінекономіки повідомило, що програма "єОселя" виявилась дуже популярною серед громадян. У відомстві спостерігають високий попит на пільгові кредити під 3% річних, тому обіцяють зробити все можливе для продовження роботи програми.

"Зараз нам необхідно надати новий імпульс фінансуванню компанії "Укрфінжитло", який дозволить розпочати процес залучення додаткових коштів, у тому числі, на відкритому фінансовому ринку. Також ми розраховуємо на залучення коштів міжнародних організацій", - повідомила перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Програма доступного іпотечного кредитування "єОселя" працює з жовтня минулого року. За цей час 948 українських родин отримали доступний кредит для придбання власного житла на загальну суму понад 1,2 млрд грн. Усі вони – представники критично важливих для держави професій: 782 військовослужбовці та силовики, 85 медиків, 71 педагог та 10 науковців. Їм надався кредит під 3% річних.

В уряді планують розширити перелік категорій громадян, які зможуть отримати кредит на власне житло – вони зможуть взяти кредит на придбання житла під 7% річних.

У квітні стало відомо, що Кабінет міністрів подасть до Верховної Ради законопроект, який передбачає невключення до оподатковуваного доходу платників податку компенсацію першого внеску за кредитом, забезпеченим іпотекою, отриманою згідно програми "єОселя".