Бизнес работает Бизнес работает
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Категория
Экономика
Дата публикации

Рада увеличила расходы бюджета почти на 81 миллиард гривен

гривны, бюджет

Верховная Рада увеличила расходную часть Государственного Бюджета на 80,9 миллиарда гривен, увеличив предельный дефицит бюджета и объем госдолга. Больше всего этих средств будет направлено на выплаты внутренне перемещенным лицам и на пенсии. 

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.  

Отмечается, что на выплаты ВПЛ будет направлено +32,3 миллиарда, на пенсии - +32,3 миллиарда. 

Также расходы будут увеличены на следующие направления:

  • соцпомощь +5,7 миллиарда;
  • субсидии на ЖКХ +3,3 миллиарда;
  • программа поддержки фермеров и с/х производителей +1,5 миллиарда;
  • фонд развития предпринимательства +4 миллиарда;
  • доступные кредиты 5-7-9% +4 миллиарда;
  • субвенции местным бюджетам на восстановление критической инфраструктуры +1,6 миллиарда. 

Кроме этого, предусмотрены госгарантии для постройки экспортной инфраструктуры в страны ЕС, в том числе железнодорожного пути.

Источниками покрытия являются:

  • 4 миллиарда - внутренние заимствования;
  • 75,43 миллиарда - внешние заимствования;
  • 1,55 миллиарда - грант ЕС (в поддержку с/х);

Напомним, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в мае в сравнении с апрелем выросла на 3,6% - до 101,44 млрд долларов. В денежном измерении долг увеличился на 3,72 млрд долл или на 2,956 млрд грн. 

Автор:
Анастасия Перцева