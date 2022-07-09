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Рада увеличила расходы бюджета почти на 81 миллиард гривен
Верховная Рада увеличила расходную часть Государственного Бюджета на 80,9 миллиарда гривен, увеличив предельный дефицит бюджета и объем госдолга. Больше всего этих средств будет направлено на выплаты внутренне перемещенным лицам и на пенсии.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Отмечается, что на выплаты ВПЛ будет направлено +32,3 миллиарда, на пенсии - +32,3 миллиарда.
Также расходы будут увеличены на следующие направления:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- соцпомощь +5,7 миллиарда;
- субсидии на ЖКХ +3,3 миллиарда;
- программа поддержки фермеров и с/х производителей +1,5 миллиарда;
- фонд развития предпринимательства +4 миллиарда;
- доступные кредиты 5-7-9% +4 миллиарда;
- субвенции местным бюджетам на восстановление критической инфраструктуры +1,6 миллиарда.
Кроме этого, предусмотрены госгарантии для постройки экспортной инфраструктуры в страны ЕС, в том числе железнодорожного пути.
Источниками покрытия являются:
- 4 миллиарда - внутренние заимствования;
- 75,43 миллиарда - внешние заимствования;
- 1,55 миллиарда - грант ЕС (в поддержку с/х);
Напомним, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в мае в сравнении с апрелем выросла на 3,6% - до 101,44 млрд долларов. В денежном измерении долг увеличился на 3,72 млрд долл или на 2,956 млрд грн.