У травні загальний держборг України збільшився майже на 4%, — Мінфін

Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України у травні порівняно з квітнем зросла на 3,6% — до 101,44 млрд доларів. У грошовому вимірі борг збільшився на 3,72 млрд дол або на 2,956 млрд. грн.

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Про це свідчать дані Міністерства фінансів.

У квітні загальний держборг становив 2 855,75 млрд грн або 97,62 млрд дол. Загальна сума прямого держборгу станом на 31 травня становила 2 645,84 млрд грн або 90,44 млрд дол проти 2 556,36 млрд грн або 87,38 млрд дол на цю ж дату в серпні.

Внутрішній борг під кінець травня досяг показника в 1146 млрд грн, що в доларовому еквіваленті становить 39, 21 млрд дол, попереднього місяця - 1 096 млрд грн або 37, 48 млрд дол.

Зазначимо, що 2021 року загалом держборг зріс на 8,52 (+7,69 млрд дол) — до 97,95 млрд дол.

Нагадаємо, Україна вивчає можливість реструктуризувати зовнішній державний борг, оскільки бюджет в умовах війни має вкрай обмежені джерела фінансування, частина якого відволікається на обслуговування держборгу.

Для залучення грошей до держбюджету з початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну Мінфін провів 54 аукціони з продажу військових облігацій. Загалом до державного бюджету надійшло 81,2 млрд грн, 436,6 млн дол США і 283,4 млн євро і це нижче за потреби бюджету для обслуговування вже існуючого боргу.

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