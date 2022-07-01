В мае общий госдолг Украины увеличился почти на 4%, — Минфин

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в мае в сравнении с апрелем выросла на 3,6% — до 101,44 млрд долларов. В денежном измерении долг увеличился на 3,72 млрд долл или на 2,956 млрд грн.

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Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.

В апреле общий госдолг составлял 2 855,75 млрд грн или 97,62 млрд долл. Общая сумма прямого госдолга по состоянию на 31 мая составил 2 645,84 млрд гривен или 90,44 млрд долл против 2 556,36 млрд гривен или 87,38 млрд долларов на эту же дату в августе.

Внутренний долг под конец мая достиг показателя в 1 146 млрд грн, что в долларов эквиваленте составляет 39, 21 млрд долл, в предыдущем месяце — 1 096 млрд грн или 37, 48 млрд долл.

Отметим, что в 2021 году в целом госдолг вырос на 8,52 (+7,69 млрд долл) — до 97,95 млрд долл.

Напомним, Украина изучает возможность реструктуризовать внешний государственный долг, так как бюджет в условиях войны имеет крайне ограниченные источники финансирования, часть из которого отвлекается на обслуживание госдолга.

Для привлечения денег в госбюджет с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину Минфин провел 54 аукциона по продаже военных облигаций. В целом в государственный бюджет поступило 81,2 млрд грн, 436,6 млн дол США и 283,4 млн евро и это ниже потребностей бюджета для обслуживания уже существующего долга.

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