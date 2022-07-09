Рада збільшила видатки бюджету майже на 81 мільярд гривень

Верховна Рада збільшила видаткову частину Державного Бюджету на 80,9 мільярда гривень, збільшивши граничний дефіцит бюджету та обсяг держборгу. Найбільше цих коштів буде направлено на виплати внутрішньо переміщеним особам та на пенсії.

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Про це повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк.

Зазначається, що на виплати ВПО буде направлено +32,3 мільярда, на пенсії +32,3 мільярда.

Також витрати будуть збільшені на такі напрямки:

соцдопомога +5,7 мільярда;

субсидії на ЖКГ +3,3 мільярди;

програма підтримки фермерів та с/г виробників +1,5 мільярда;

фонд розвитку підприємництва +4 мільярди;

доступні кредити 5-7-9% +4 мільярди;

субвенції місцевим бюджетам на відновлення критичної інфраструктури +1,6 мільярда

Крім цього, передбачено держгарантії для будівництва експортної інфраструктури до країн ЄС, у тому числі залізничної колії.

Джерелами покриття є:

4 мільярди – внутрішні запозичення;

75,43 мільярда – зовнішні запозичення;

1,55 мільярда - грант ЄС (на підтримку с/г);

Нагадаємо, загальна сума державного та гарантованого державою боргу України у травні порівняно з квітнем зросла на 3,6% - до 101,44 млрд доларів. У грошовому вимірі борг збільшився на 3,72 млрд. дол. або на 2,956 млрд. грн.