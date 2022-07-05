Реструктуризацию долгов правительство сейчас не рассматривает – Шмигаль

Правительство Украины до сентября этого года не планирует поднимать вопрос о реструктуризации долга. В то же время, будет благодарно партнерам, если они выйдут с такими предложениями.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью Lb.ua.

"Мы о реструктуризации сейчас не говорим. Вам позиция Минфина абсолютно известна, и очень важно сейчас иметь доверие от всех наших партнеров. Нагрузки по уплате задолженности и процентов задолженности на Украину, как на государство, сегодня действительно умеренные. У нас есть пиковая выплата. До сентября мы будем смотреть на финансовое состояние, на финансовую ситуацию", - говорится в сообщении.

Он констатировал, что часть партнеров уже предоставляют не кредиты, а гранты для Украины, что не увеличивает сумму долга, а лишь поддерживает страну по выполнению своих обязательств.

Также Шмигаль не исключает, что процесс реструктуризации госдолга все же может начаться при поддержке такого решения западными партнерами.

"Конечно, будем благодарны, если партнеры выйдут с подобными предложениями, а среди партнеров уже есть эта дискуссия, они с пониманием к этому относятся", – отметил премьер.

В целом премьер сообщил о наличии договоренностей о финансовой поддержке Украины, которая оценивает месячные потребности в финансировании бюджета примерно в $5 млрд, на сумму почти в $29 млрд. Он уточнил, что уже достаточно значительная часть этих средств поступила и остается еще около $20 млрд.

"Здесь очень важно понять и правильно классифицировать все эти задолженности. Поэтому Минфин сегодня не говорит о реструктуризации и списании. Прежде всего должно быть приемлемым доверие партнеров, которые продолжают нас поддерживать. Это важные вещи", - подытожил Шмигаль.

Напомним, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в мае по сравнению с апрелем выросла на 3,6% - до 101,44 млрд долларов. В денежном исчислении долг увеличился на 3,72 млрд долл. или на 2,956 млрд. грн. В целом с 2021 года госдолг вырос на 8,52 (+7,69 млрд долл.) — до 97,95 млрд дол.