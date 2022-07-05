Реструктуризацію боргів уряд зараз не розглядає - Шмигаль

Уряд України до вересня цього року не планує порушувати питання про реструктуризацію боргу. Водночас буде вдячний партнерам, якщо вони вийдуть із такими пропозиціями.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю Lb.ua.

"Ми про реструктуризацію зараз не говоримо. Вам позиція Мінфіну абсолютно відома, і дуже важливо зараз мати довіру від всіх наших партнерів. Навантаження по сплаті тіла заборгованості та відсотків заборгованості на Україну, як на державу, сьогодні насправді помірні. У нас є пікова виплата у вересні. До вересня ми будемо дивитися на фінансовий стан, на фінансову ситуацію", - йдеться у повідомленні.

Він констатував, що частина партнерів уже надають не кредити, а гранти для України, що не збільшує суму боргу, а лише підтримує країну щодо виконання своїх зобов'язань.

Також Шмигаль не виключає, що процес реструктуризації держборгу все ж може розпочатися за умови підтримки такого рішення західними партнерами.

"Звичайно, будемо вдячні, якщо партнери вийдуть з подібними пропозиціями, а серед партнерів уже є ця дискусія, вони з розумінням до цього ставляться", – зазначив прем’єр.

Загалом прем'єр повідомив про наявність домовленостей про фінансову підтримку України, яка оцінює місячні потреби у фінансуванні бюджету приблизно $5 млрд, на суму майже $29 млрд. Він уточнив, що вже досить значна частина цих коштів надійшла і залишається ще близько $20 млрд.

"Тут дуже важливо зрозуміти та правильно класифікувати ці всі заборгованості. Тому Мінфін сьогодні не говорить про реструктуризації та списання. Перш за все має бути прийнятною довіра партнерів, які продовжують нас підтримувати. Це важливі речі", - підсумував Шмигаль.

Нагадаємо, загальна сума державного та гарантованого державою боргу України у травні порівняно з квітнем зросла на 3,6% — до 101,44 млрд доларів. У грошовому вимірі борг збільшився на 3,72 млрд дол або на 2,956 млрд. грн. Загалом з 2021 року загалом держборг зріс на 8,52 (+7,69 млрд дол) — до 97,95 млрд дол.