С сентября в Украине запустят процесс приватизации, - Шмыгаль

С 1 сентября правительство Украины планирует массово запустить процесс приватизации в стране, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время селекторного совещания с руководителями областей, передает Правительственный портал.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Параллельно запустят грантовые программы для мотивации бизнеса и людей для создания рабочих мест.

"Малая приватизация, особенно в регионах, где люди в селах и городках знают объекты, которые годами стоят и неэффективно используются, призвана дать возможность выкупить эти помещения по справедливой цене и начать работу", - пояснил глава правительства.

В рамках программы малой приватизации в начале осени объявят аукционы на элеваторные мощности и комбинаты хлебопродуктов в соответствии с согласованным графиком. Операторы рынка, которые видят дефицит мощностей, смогут принять участие в этих конкурсах, отмечают в Кабмине.

Ранее Верховная Рада приняла закон, ускоряющий и упрощающий приватизацию государственных предприятий в условиях военного положения. За принятие в целом соответствующего законопроекта №7451 проголосовало 233 депутата.

Принятый закон предусматривает существенное сокращение сроков проведения приватизационных аукционов и подготовки объектов – от объявления до подписания договора должно пройти не более двух месяцев. При этом оплата за приобретенное предприятие должна производиться до заключения договора купли-продажи.