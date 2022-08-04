З вересня в Україні запустять процес приватизації, — Шмигаль

З 1 вересня уряд України планує масово запустити процес приватизації в країні, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час селекторної наради з керівниками областей, передає Урядовий портал.

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Паралельно запустять грантові програми для мотивації бізнесу і людей створювати робочі місця.

"Мала приватизація, особливо в регіонах, де люди в селах і містечках знають об’єкти, які роками стоять і неефективно використовуються, покликана дати можливість викупити ці приміщення за справедливу ціну та розпочати роботу", — пояснив очільник уряду.

В рамках програми малої приватизації на початку осені оголосять аукціони на елеваторні потужності й на комбінати хлібопродуктів відповідно до погодженого графіку. Оператори ринку, які бачать дефіцит потужностей, зможуть взяти участь у цих конкурсах, зазначають в Кабміні.

Раніше Верховна Рада прийняла закон, що пришвидшує та спрощує приватизацію державних підприємств в умовах воєнного стану. За прийняття в цілому відповідного законопроекту №7451 проголосувало 233 депутати.

Прийнятий закон передбачає суттєве скорочення строків проведення приватизаційних аукціонів та підготовки об’єктів - від оголошення до підписання договору має пройти не більше двох місяців. При цьому оплата за придбане підприємство має відбуватися до укладання договору купівлі-продажу.