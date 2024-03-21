САП отделилась от Офиса генпрокурора и стала независимым органом

Специализированная антикоррупционная прокуратура с 21 марта начинает работу как независимый и самостоятельный орган. Соответствующее объявление размещено на официальном сайте Офиса генерального прокурора.

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"Согласно части пятой раздела II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об усилении самостоятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры" от 08 декабря 2023 года №3509-ІХ приказом руководителя САП определен день начала работы Специализированной антикоррупционной прокуратуры как отдельного юридического лица публичного права", - говорится в сообщении САП.

Подробная информация об основных и актуальных вопросах по направлениям деятельности САП, контактная информация и другие важные аспекты деятельности прокуратуры будет размещена дополнительно.

В САП отметили, что начало функционирования независимой антикоррупционной прокуратуры не повлияет на расследование дел, находящихся в производстве органа, или поддержание государственного обвинения в суде по уголовным производствам, которые уже слушаются в судебных инстанциях.

"Независимость САП – это, в первую очередь, новые возможности для борьбы с коррупцией и перспективы для преодоления этого проявления в обществе!", - подчеркнули в ведомстве.

Для чего требуется отделение САП от ОГП

Напомним, усиление независимости САП – один из маяков МВФ для получения помощи и рекомендаций, предоставленных в заключении Еврокомиссией, в части усиления борьбы с коррупцией.

8 декабря 2023 года народные депутаты приняли в целом законопроект об изменениях в законодательстве об усилении самостоятельности САП.

Этим документом САП выводят из структуры Офиса генерального прокурора и организуют в отдельный орган прокуратуры. Также законопроект предусматривает:

усовершенствование процедуры конкурсного отбора на административные должности в САП и должности прокуроров;

создание отдельной процедуры дисциплинарных производств в отношении прокуроров САП;

определение механизма подотчетности руководства САП, основанного на оценке эффективности деятельности САП.

Законопроектом отменяются правки о сроке расследования до вручения подозрения. В период военного положения был установлен срок 30 месяцев для расследования до вручения подозрения, теперь эти ограничения отменены, и расследование может продолжаться бессрочно.

Согласно документу, на САП возлагают функции надзора за соблюдением законов во время проведения оперативно-розыскной деятельности, досудебного расследования НАБУ, поддерживать государственное обвинение в суде в соответствующих производствах, представлять интересы гражданина или государства в суде в случаях, связанных с коррупционными правонарушениями. В рамках реализации своих функций САП сможет осуществлять международное сотрудничество.

Добавим, что САП была создана 22 сентября 2015 года. В настоящее время ее руководителем является Александр Клименко, до отделения САП числившийся как заместитель Генпрокурора.

Фото: ua.depositphotos.com