САП відокремилася від Офісу генпрокурора і стала незалежним органом

Спеціалізована антикорупційна прокуратура з 21 березня розпочинає роботу як незалежний і самостійний орган. Відповідне оголошення розміщено на офіційній веб-сторінці Офісу генерального прокурора.

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"Відповідно до частини п’ятої розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури" від 08 грудня 2023 року №3509-ІХ наказом керівника САП визначено день початку роботи Спеціалізованої антикорупційної прокуратури як окремої юридичної особи публічного права", - йдеться в повідомленні САП.

Детальна інформація про основні та актуальні питання з напрямів діяльності САП, контактна інформація та інші важливі аспекти діяльності прокуратури буде розміщена додатково.

У САП зауважили, що початок функціонування незалежної антикорупційної прокуратури не вплине на розслідування справ, які перебувають у провадженні органу, чи підтримання державного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях, які вже слухаються у судових інстанціях.

"Незалежність САП – це, в першу чергу, нові можливості на шляху боротьби з корупцією та перспективи для подолання цього прояву у суспільстві!", - підкреслили у відомстві.

Для чого потрібне відокремлення САП від ОГП

Нагадаємо, посилення незалежності САП – один з маяків МВФ для отримання допомоги і рекомендацій, наданих у висновку Єврокомісією, в частині посилення боротьби з корупцією.

8 грудня 2023 року народні депутати ухвалили в цілому законопроєкт про зміни до законодавства щодо посилення самостійності САП.

Цим документом САП виводять зі структури Офісу генерального прокурора та організовують в окремий орган прокуратури. Також законопроєкт передбачає:

вдосконалення процедури конкурсного відбору на адміністративні посади в САП та посади прокурорів;

створення окремої процедури дисциплінарних проваджень щодо прокурорів САП;

визначення механізму підзвітності керівництва САП, яке ґрунтується на оцінці ефективності діяльності САП.

Законопроєктом скасовуються правки щодо терміну розслідування до вручення підозри. На період воєнного стану було встановлено термін 30 місяців для розслідування до вручення підозри, тепер ці обмеження скасовані, і розслідування може тривати безстроково.

Згідно з документом, на САП покладають функції нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування НАБУ, підтримувати державне обвинувачення в суді у відповідних провадженнях, представляти інтереси громадянина або держави в суді у випадках, повʼязаних із корупційними правопорушеннями тощо. У межах реалізації своїх функцій САП зможе здійснювати міжнародне співробітництво.

Додамо, що САП була утворена 22 вересня 2015 року. Наразі її керівником є Олександр Клименко, який до відокремлення САП значився як заступник Генпрокурора.

Фото: ua.depositphotos.com