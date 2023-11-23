Словения выделит Украине €5 миллионов на восстановление инфраструктуры

Центр международного сотрудничества и развития Словении (CMSR) принимает на рассмотрение проекты по восстановлению инфраструктуры Украины и готов выделить грантовые средства в размере 5 миллионов евро, которые будут покрывать до 50% стоимости проекта.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Проекты восстановления могут быть поданы посредством цифровой заявки на сайте CMSR, прохождения процедуры оценки, презентации проекта, утверждения его советом CMSR и правительством Словении, а также заключения донорского соглашения.

"С начала полномасштабной войны Словения уже предоставила Украине значительную гуманитарную помощь, а также финансовую поддержку инициативы "Grain from Ukraine". Мы благодарны за эту существенную поддержку и готовы к дальнейшему сотрудничеству", - сказала заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграции Анна Юрченко.

Помощь от Словении

Напомним, премьер-министр Словении во время визита в Киев выразил готовность своей страны участвовать в восстановлении Изюма в Харьковской области. Позже было принято решение выделить помощь Украине на гуманитарное разминирование на сумму €1,5 млн. В 2022 году МИД Словении выделил €3,46 млн на гуманитарную, материальную помощь и развитие, а в 2023 году планируется выделение в €6,14 млн.

CMSR уже успешно реализовал более 120 проектов восстановления при поддержке правительства Республики Словения, обладая значительным опытом в этой сфере с 2007 года.

С начала полномасштабной войны Словения предоставила Украине уже €4,3 млн. гуманитарной помощи и еще €1 млн. на финансирование гуманитарной инициативы “Grain from Ukraine”. Это самая большая гуманитарная помощь от Словении за последнее десятилетие.

Также Словения присоединилась к декларации "Большой семерки" по гарантиям безопасности для Украины.