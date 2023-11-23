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Словения выделит Украине €5 миллионов на восстановление инфраструктуры
Центр международного сотрудничества и развития Словении (CMSR) принимает на рассмотрение проекты по восстановлению инфраструктуры Украины и готов выделить грантовые средства в размере 5 миллионов евро, которые будут покрывать до 50% стоимости проекта.
Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
Проекты восстановления могут быть поданы посредством цифровой заявки на сайте CMSR, прохождения процедуры оценки, презентации проекта, утверждения его советом CMSR и правительством Словении, а также заключения донорского соглашения.
"С начала полномасштабной войны Словения уже предоставила Украине значительную гуманитарную помощь, а также финансовую поддержку инициативы "Grain from Ukraine". Мы благодарны за эту существенную поддержку и готовы к дальнейшему сотрудничеству", - сказала заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграции Анна Юрченко.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Помощь от Словении
Напомним, премьер-министр Словении во время визита в Киев выразил готовность своей страны участвовать в восстановлении Изюма в Харьковской области. Позже было принято решение выделить помощь Украине на гуманитарное разминирование на сумму €1,5 млн. В 2022 году МИД Словении выделил €3,46 млн на гуманитарную, материальную помощь и развитие, а в 2023 году планируется выделение в €6,14 млн.
CMSR уже успешно реализовал более 120 проектов восстановления при поддержке правительства Республики Словения, обладая значительным опытом в этой сфере с 2007 года.
С начала полномасштабной войны Словения предоставила Украине уже €4,3 млн. гуманитарной помощи и еще €1 млн. на финансирование гуманитарной инициативы “Grain from Ukraine”. Это самая большая гуманитарная помощь от Словении за последнее десятилетие.
Также Словения присоединилась к декларации "Большой семерки" по гарантиям безопасности для Украины.