Словенія виділить Україні €5 мільйонів на відбудову інфраструктури

Центр міжнародного співробітництва та розвитку Словенії (CMSR) приймає на розгляд проєкти з відбудови інфраструктури України та готовий виділити грантові кошти у розмірі 5 мільйонів євро, які покриватимуть до 50 % вартості проєкту.

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Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Проєкти відбудови можуть бути подані шляхом цифрової заявки на сайті CMSR, проходження процедури оцінки, презентації проєкту, затвердження його радою CMSR та урядом Словенії, а також укладення донорської угоди.

"З початку повномасштабної війни Словенія вже надала Україні значну гуманітарну допомогу, а також фінансову підтримку ініціативи “Grain from Ukraine”. Ми вдячні за цю суттєву підтримку та готові до подальшої співпраці", - сказала заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України з питань європейської інтеграції Анна Юрченко.

Допомога від Словенії

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словенії під час візиту до Києва висловив готовність своєї країни брати участь у відновленні Ізюму на Харківщині. Пізніше було ухвалено рішення виділити допомогу Україні на гуманітарне розмінування на суму €1,5 млн. У 2022 році МЗС Словенії виділило €3,46 млн на гуманітарну, матеріальну допомогу та розвиток, а у 2023 році планується виділення до €6,14 млн.

CMSR вже успішно реалізував понад 120 проєктів відновлення за підтримки уряду Республіки Словенія, маючи значний досвід у цій сфері з 2007 року.

З початку повномасштабної війни Словенія надала Україні вже €4,3 млн гуманітарної допомоги і ще €1 млн на фінансування гуманітарної ініціативи “Grain from Ukraine”. Це найбільша гуманітарна допомога від Словенії за останнє десятиліття.

Також Словенія приєдналася до декларації "Великої сімки" щодо гарантій безпеки для України.