США лишили Россию статуса страны с рыночной экономикой

10 ноября Министерство торговли США отменило предоставленный России два десятилетия назад статус страны с рыночной экономикой, который ограничивал расчет антидемпинговых пошлин на российские товары.

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Об этом сообщает Reuters.

Как пишет издание, Министерство торговли США заявило, что его анализ показывает, что "широкое" участие правительства в российской экономике привело к искажению цен и расходов, которые, по его словам, не точно отражают, справедливо ли российские компании устанавливали цены на импорт в Соединенные Штаты.

"Данное решение дает Соединенным Штатам возможность применить полную силу антидемпингового закона США для устранения рыночных искажений, вызванных усилением вмешательства российского правительства в их экономику", - говорится в заявлении Министерства торговли США.

Таким образом, американская промышленность получит "защиту от недобросовестного импорта".

Отмечается, что в 2002 году Вашингтон предоставил России статус страны с рыночной экономикой, что явилось важным шагом для вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2012 году.

В прошлом году Американская торговая палата в России заявила, что Москва сможет оспорить любое решение США о лишении России статуса рыночной экономики в ВТО.

Однако после вторжения России в Украину отношения Москвы с Западом резко ухудшились.

Соединенные Штаты вместе с другими западными странами ввели широкие санкции, направленные на то, чтобы экономически отрезать Россию, после того как Москва в феврале ввела войска в Украину.

Отметим, Украина и США начали переговорный процесс по обновлению Соглашения о торговом и инвестиционном сотрудничестве, заключенного между странами 2008 года.