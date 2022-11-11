США позбавили Росію статусу країни з ринковою економікою

10 листопада Міністерство торгівлі США скасувало наданий росії два десятиліття тому статус країни з ринковою економікою, який обмежував розрахунок антидемпінгових мит на російські товари.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє Reuters.

Як пише видання, Міністерство торгівлі США заявило, що його аналіз показує, що "широка" участь уряду в російській економіці призвела до викривлення цін і витрат, які, за його словами, не точно відображають, чи справедливо російські компанії встановлювали ціни на імпорт у Сполучені Штати.

"Це рішення дає Сполученим Штатам можливість застосувати повну силу антидемпінгового закону США для усунення ринкових спотворень, викликаних посиленням втручання російського уряду в їхню економіку", — йдеться в заяві Міністерства торгівлі США.

Таким чином американська промисловість отримає "захист від недобросовісного імпорту".

Зазначається, що у 2002 році Вашингтон надав Росії статус країни з ринковою економікою, що стало важливим кроком для вступу Росії до Світової організації торгівлі (СОТ) у 2012 році.

Минулого року Американська торгова палата в Росії заявила, що Москва зможе оскаржити будь-яке рішення США про позбавлення Росії статусу ринкової економіки в СОТ.

Однак після вторгнення Росії в Україну відносини Москви із Заходом різко погіршилися.

Сполучені Штати разом з іншими західними країнами запровадили широкі санкції, спрямовані на те, щоб економічно відрізати Росію після того, як Москва в лютому ввела війська в Україну.

Зазначимо, Україна та США започаткували переговорний процес щодо оновлення Угоди про торговельне та інвестиційне співробітництво, укладеної між країнами 2008 року.