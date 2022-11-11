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США позбавили Росію статусу країни з ринковою економікою
10 листопада Міністерство торгівлі США скасувало наданий росії два десятиліття тому статус країни з ринковою економікою, який обмежував розрахунок антидемпінгових мит на російські товари.
Про це повідомляє Reuters.
Як пише видання, Міністерство торгівлі США заявило, що його аналіз показує, що "широка" участь уряду в російській економіці призвела до викривлення цін і витрат, які, за його словами, не точно відображають, чи справедливо російські компанії встановлювали ціни на імпорт у Сполучені Штати.
"Це рішення дає Сполученим Штатам можливість застосувати повну силу антидемпінгового закону США для усунення ринкових спотворень, викликаних посиленням втручання російського уряду в їхню економіку", — йдеться в заяві Міністерства торгівлі США.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Таким чином американська промисловість отримає "захист від недобросовісного імпорту".
Зазначається, що у 2002 році Вашингтон надав Росії статус країни з ринковою економікою, що стало важливим кроком для вступу Росії до Світової організації торгівлі (СОТ) у 2012 році.
Минулого року Американська торгова палата в Росії заявила, що Москва зможе оскаржити будь-яке рішення США про позбавлення Росії статусу ринкової економіки в СОТ.
Однак після вторгнення Росії в Україну відносини Москви із Заходом різко погіршилися.
Сполучені Штати разом з іншими західними країнами запровадили широкі санкції, спрямовані на те, щоб економічно відрізати Росію після того, як Москва в лютому ввела війська в Україну.
Зазначимо, Україна та США започаткували переговорний процес щодо оновлення Угоди про торговельне та інвестиційне співробітництво, укладеної між країнами 2008 року.