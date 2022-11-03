Росія постачає нафту до США, незважаючи на санкції, - ЗМІ

Російська компанія “Лукойл” знайшла спосіб продавати свої нафтопродукти до США в обхід санкцій.

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Про це повідомляє Тhe Wall Street Journal.

Зазначається, що нафтопереробний завод на Сицилії, яким володіє російський нафтогазовий гігант “Лукойл”, виконує роль перевалочного пункту для сирої російської нафти, яка врешті-решт потрапляє до США у формі пального та інших перероблених нафтопродуктів.

Як пише видання, компанія “Лукойл” знайшла лазівку в санкційному законодавстві, яка дозволяє поставки до США російської сировини за умови “перетворення її у іноземну продукцію”.

Попри те, що понад 90% нафти, яку переробляє цей завод на Сицилії, походить із Росії, кінцева продукція вже вважається італійською, тому може вільно експортуватися.

Так, з березня з цього заводу до США було відправлено 5 млн барелів нафтопродуктів, чого достатньо для наповнення баків 7 млн автомобілів.

За даними видання, російську нафту до Сицилії перевозять танкери компанії “Совкомфлот”, яка перебуває під санкціями США. Перебування суден цієї компанії у Італії підтверджують численні супутникові знімки.

Крім того, компанію “Лукойл”, на відміну від "Газпрому", не було внесено до американських санкційних списків і вона досі продає свою продукцію в 11 штатах.

Раніше видання Bloomberg повідомляло, що для перевезення нафти в інтересах Росії у світі формується "тіньовий флот" з танкерів з невідомими власниками.