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Россия поставляет нефть в США, несмотря на санкции, - СМИ
Российская компания "Лукойл" нашла способ продавать свои нефтепродукты в США в обход санкций.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Отмечается, что нефтеперерабатывающий завод на Сицилии, которым владеет российский нефтегазовый гигант "Лукойл", выполняет роль перевалочного пункта для сырой российской нефти, которая попадает в США в форме горючего и других переработанных нефтепродуктов.
Как пишет издание, компания "Лукойл" нашла лазейку в санкционном законодательстве, которая разрешает поставки в США российского сырья при условии "превращения ее в иностранную продукцию".Подписывайтесь на наш YouTube канал
Несмотря на то, что более 90% нефти, перерабатываемой на Сицилии, походит из России, конечная продукция уже считается итальянской, поэтому может свободно экспортироваться.
Так, с марта с этого завода в США было отправлено 5 млн. баррелей нефтепродуктов, чего достаточно для наполнения баков 7 млн. автомобилей.
По данным издания, российскую нефть в Сицилию перевозят танкеры компании "Совкомфлот", который находится под санкциями США. Прибывание судов этой компании в Италии подтверждают многочисленные спутниковые снимки.
Кроме того, компания "Лукойл", в отличие от "Газпрома", не была внесена в американские санкционные списки и она до сих пор продает свою продукцию в 11 штатах.
Ранее издание Bloomberg сообщало, что для перевозки нефти в интересах России в мире формируется "теневой флот" из танкеров с неизвестными владельцами.