Россия поставляет нефть в США, несмотря на санкции, - СМИ

Российская компания "Лукойл" нашла способ продавать свои нефтепродукты в США в обход санкций.

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Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что нефтеперерабатывающий завод на Сицилии, которым владеет российский нефтегазовый гигант "Лукойл", выполняет роль перевалочного пункта для сырой российской нефти, которая попадает в США в форме горючего и других переработанных нефтепродуктов.

Как пишет издание, компания "Лукойл" нашла лазейку в санкционном законодательстве, которая разрешает поставки в США российского сырья при условии "превращения ее в иностранную продукцию".

Несмотря на то, что более 90% нефти, перерабатываемой на Сицилии, походит из России, конечная продукция уже считается итальянской, поэтому может свободно экспортироваться.

Так, с марта с этого завода в США было отправлено 5 млн. баррелей нефтепродуктов, чего достаточно для наполнения баков 7 млн. автомобилей.

По данным издания, российскую нефть в Сицилию перевозят танкеры компании "Совкомфлот", который находится под санкциями США. Прибывание судов этой компании в Италии подтверждают многочисленные спутниковые снимки.

Кроме того, компания "Лукойл", в отличие от "Газпрома", не была внесена в американские санкционные списки и она до сих пор продает свою продукцию в 11 штатах.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что для перевозки нефти в интересах России в мире формируется "теневой флот" из танкеров с неизвестными владельцами.