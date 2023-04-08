США отправят в Европу своих чиновников, чтобы убедить бизнес уйти из РФ

Высокопоставленные чиновники Министерства финансов США, отвечающие за санкции, планируют в апреле посетить Европу, чтобы давить на компании и страны, все еще ведущие бизнес с Россией, и заставить их разорвать эти финансовые связи.

Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, месседж, который американские чиновники готовят для европейских коллег, состоит в том, что те, кто работают с РФ должны принять решение: продолжать оказывать Москве материальную поддержку или вести дела со странами, представляющими 50% мировой экономики.

Специалисты по санкциям и финансированию терроризма Лиз Розенберг и Брайан Нельсон в апреле поедут в Европу, чтобы встретиться с руководителями финансовых учреждений в Швейцарии, Италии и Германии.

По информации Associated Press, представители Минфина США планируют поделиться разведывательной информацией о потенциальных нарушителях санкций и предупредить о возможных наказаниях за их несоблюдение.

Кроме того, Розенберг также посетит Казахстан, чтобы призвать бизнес страны не оказывать материальную или разведывательную поддержку Кремлю.

Отметим, что издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщало, что Европейский Союз планирует направить обращение ряду стран, по которым зафиксировали всплеск импорта технологий и других товаров из стран ЕС, которые Россия может использовать в военных целях в Украине.