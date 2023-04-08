США відправлять до Європи своїх чиновників, аби переконати бізнес піти з РФ

Високопоставлені чиновники Міністерства фінансів США, які відповідають за санкції, планують у квітні відвідати Європу, щоб тиснути на компанії і країни, які все ще ведуть бізнес з Росією, і змусити їх розірвати ці фінансові зв'язки.

Про це повідомляє Associated Press.

Як зазначається, меседж, який американські чиновники готують для європейських колег, полягає в тому, що ті, хто працює з РФ, повинні прийняти рішення: чи продовжувати надавати Москві матеріальну підтримку, чи вести справи з країнами, які представляють 50% світової економіки.

Фахівці з питань санкцій і фінансування тероризму Ліз Розенберг і Браяан Нельсон у квітні поїдуть до Європи, щоб зустрітися з керівниками фінансових установ у Швейцарії, Італії та Німеччині.

За інформацією Associated Press, представники Мінфіну США планують поділитися розвідувальною інформацією про потенційних порушників санкцій і попередити про можливі покарання за їх недотримання.

Крім того, Розенберг також відвідає Казахстан, щоб закликати бізнес країни не надавати матеріальну чи розвідувальну підтримку Кремлю.

Зазначимо, видання Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомляло, що Європейський Союз планує надіслати звернення ряду країн, за якими зафіксували сплеск імпорту технологій та інших товарів з країн ЄС, які Росія може використовувати у військових цілях в Україні.