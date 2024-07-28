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Швейцария отказалась передавать Украине доходы от замороженных активов РФ

Швейцария отказалась передавать Украине доходы от замороженных активов РФ
Фото: ua.depositphotos.com

Швейцария не будет следовать подходу Европейского союза и не будет передавать Украине доходы от замороженных российских активов.

Об этом сообщает Swissinfo.

Напомним, в пятницу 26 июля Европейский Союз объявил о передаче Украине первого транша в размере 1,5 миллиарда евро из прибыли от замороженных российских активов .

В то же время Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (Seco) заявил, что страна не будет следовать подходу ЕС. Там отмечают, что в соответствии со швейцарским законодательством и международными обязательствами, Швейцария не может получать "какой-то чрезвычайный доход в связи со средствами российского центрального банка". В Seco уточнили, что эта позиция касается именно Швейцарии.

По состоянию на апрель 2024 года общая стоимость активов из ЦБ РФ, замороженных в Швейцарии, составила чуть более 7 млрд швейцарских франков. Эти средства отделены от замороженных активов, принадлежащих физическим или юридическим лицам, связанным с Россией.

Напомним, что Швейцария придерживается политики нейтралитета. Страна не оказывала Украине оружия или какой-либо другой летальной помощи – только гуманитарную поддержку. Кроме того, Швейцария поддержала санкции против России, присоединившись к 12-му пакету санкций ЕС.

Конфискация замороженных активов РФ

Напомним, в октябре 2023 года президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что комиссия работает над предложением объединить часть доходов, полученных от замороженных российских государственных активов, для помощи Украине в ее послевоенном восстановлении.

Отметим, что в Европе заморожено около 210 млрд евро активов Банка России. Только в Германии сейчас заморожены российские активы на 3,9 миллиарда евро, сообщила представитель Минфина ФРГ Ута Гартманн. Общая стоимость замороженных активов российского Центробанка в мире составляет, по разным подсчетам, от 260 до 350 миллиардов евро.

Также уже более года страны Евросоюза и США обсуждают варианты передачи Украине доходов, полученных от замороженных российских активов. В частности, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявляла, что комиссия работает над предложением объединить часть доходов, полученных от замороженных российских государственных активов, для помощи Украине в ее послевоенном восстановлении.

Украина в свою очередь сообщила западным союзникам, что предоставление ей процентов, начисленных из замороженных российских активов, будет недостаточным для компенсации ущерба, нанесенного войной, поэтому в Киеве надеются получить активы в полном объеме.

В начале мая издание Financial Times написало, что страны Большой семерки (G7) уже не рассматривают возможность конфискации замороженных российских активов, дискуссии о которых велись довольно долго. Вместо прямого изъятия активов страны-члены ищут более реальные альтернативные пути использования этих средств для помощи Украине. В частности, рассматривается идея Бельгии, хранящая около 190 миллиардов евро резервов российского ЦБ в Euroclear. Кроме этого, европейские страны избегают непосредственного изъятия активов РФ из-за опасений возможной "мести".

Однако, в конце концов, 8 мая послы страны Евросоюза одобрили план использования доходов, полученных от инвестирования замороженных российских активов в Европе, на закупку оружия для Украины. По оценкам, речь идет о сумме от 2,5 до 3 миллиардов евро в год.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ольга Колесниченко