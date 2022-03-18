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Украина 18 марта получит вторую часть транша от ЕС в 300 миллионов евро
Украина 18 марта получит 300 млн евро экстренного финансирования от Евросоюза в рамках поддержки в объеме 1,2 млрд евро.
Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
"Сегодня Украина получает еще 300 млн евро экстренной макрофинансовой помощи", – сообщил Домбровскис.
Домбровскис добавил, что ЕС продолжит поддержку Украины как политическую и финансовую, так и гуманитарную.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Впервые в истории ЕС профинансирует закупку и доставку оружия в страну, подвергшуюся нападению", – указал он.
Напомним, Европейский Союз 3 марта подписал с Украиной меморандум о предоставлении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи. Первый транш составил 600 млн евро, первая его часть поступила в Украину 11 марта.
Помощь в размере 1,2 млрд евро разделена на два равных по размеру транша: первый предоставляется без каких-либо условий, а второй после выполнения Киевом ряда договоренностей с ЕС.
Ранее Нацбанк Украины начал также обсуждение с Международным валютным фондом (МВФ) вариантов поддержки экономики и финансового сектора страны в период военного положения.
Речь идет об объемах финансирования на $1,4 млрд. Вырученные деньги должны быть выплачены через 3-5 лет.