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Україна 18 березня отримає другу частину траншу від ЄС у 300 мільйонів євро
Україна 18 березня отримає 300 млн євро екстреного фінансування від Євросоюзу в рамках підтримки обсягом 1,2 млрд євро.
Про це повідомив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.
"Сьогодні Україна отримує ще 300 млн євро екстреної макрофінансової допомоги", – повідомив Домбровскіс.
Домбровскіс додав, що ЄС продовжить підтримку України як політичної та фінансової, так і гуманітарної.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Вперше в історії ЄС профінансує закупівлю та доставку зброї в країну, що зазнала нападу", – зазначив він.
Нагадаємо, Європейський Союз 3 березня підписав з Україною меморандум про надання 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги. Перший транш становив 600 млн євро, перша його частина надійшла в Україну 11 березня.
Допомога у розмірі 1,2 млрд євро поділена на два рівні за розміром транші: перший надається без будь-яких умов, а другий після виконання Києвом низки домовленостей з ЄС.
Раніше Нацбанк України розпочав також обговорення з Міжнародним валютним фондом (МВФ) варіантів підтримки економіки та фінансового сектору країни у період воєнного стану.
Йдеться про обсяги фінансування на $1,4 млрд. Виручені гроші мають бути виплачені через 3-5 років.