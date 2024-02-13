Украина договорилась о сотрудничестве с Nasdaq: что предполагает меморандум

Министерство экономики Украины и ведущая глобальная технологическая компания Nasdaq подписали Меморандум о взаимопонимании для усиления украинской экономики и рынка капитала.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В сообщении говорится, что подписание соглашения состоялось в присутствии посла Украины в США Оксаны Маркаровой и посла США в Украине Бриджит Бринк.

Предполагается, что в рамках меморандума компания Nasdaq и Министерство экономики Украины определят сферы сотрудничества, способствующие восстановлению украинской экономики. В частности, говорится, что Nasdaq будет оказывать техническую помощь украинскому правительству для будущего международного финансового центра в Украине, развития рынков капитала в Украине, доступа украинских компаний к долгосрочному финансированию на международных рынках, а также будет способствовать развитию предпринимательства среди украинцев.

Также в Nasdaq рассматривают потенциальные возможности отказа от комиссий за листинг для украинских компаний на рынках Nasdaq как в США, так и в ЕС. Освобождение от платы требует разрешения регуляторных органов.

"Восстановление экономики Украины потребует глобальных усилий со стороны как государственного, так и частного секторов, и эта договоренность является первым шагом навстречу более глубокому партнерству между Nasdaq и Украиной", - сказал исполнительный вице-президент Nasdaq Эдвард Найт.

Он добавил, что Nasdaq имеет долгую историю тесного сотрудничества с финансовыми центрами по всему миру, способствуя формированию капитала, развитию инноваций и разблокированию экономического прогресса.

Согласно сообщению Минэкономики, партнерству между Nasdaq и правительством Украины способствовало Агентство США по международному развитию (USAID). Там отметили, что приветствуют готовность Nasdaq поддерживать развитие украинского рынка капитала, что станет важным вкладом в восстановление.

Справка:

Nasdaq – ведущая глобальная технологическая компания, обслуживающая корпоративных клиентов, инвестиционных менеджеров, банки, брокеров и операторов бирж в их взаимодействии с глобальными финансовыми рынками и финансовой системой в целом. Nasdaq известна в мире созданием инновационных индексов, предоставлением передовых технологий.

Цель компании – улучшать ликвидность и прозрачность глобальной экономики. Разнообразное портфолио данных, аналитики, программного обеспечения, услуг и возможностей биржи позволяет клиентам оптимизировать и реализовать свои бизнес-видения.